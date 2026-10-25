به گزارش خبرنگار مهر، جانباز سرافراز بصیر «محمد حسن نیک‌عیش» پس از سال‌ها تحمل درد مجروحیت روز گذشته شنبه دوم آبان ماه در بیمارستان رضوی به یاران شهیدش پیوست.

مراسم اقامه نماز بر پیکر شهیدوالامقام و طواف در بارگاه منور رضوی راس ساعت ۹صبح سه‌شنبه پنجم آبان ماه در صحن کوثر حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود.

مراسم تشییع ساعت ۲۱ همان روز از مقابل مسجد جامع رضوی واقع در بلوار ابوریحان به سمت چهارراه برق برگزار و مراسم تدفین و خاکسپاری چهارشنبه ششم آبان‌ماه در گلزار شهدای بهشت رضا(ع) برگزار می‌شود.

گفتنی است؛ جانباز سرافراز ۷۰درصد بصیر «محمد حسن نیک‌عیش» در ششم شهریورماه ۱۳۴۲ در قوچان چشم به جهان گشود و در عملیات رمضان سال ۱۳۶۱ از ناحیه هر دو چشم مجروح شد، وی با وجود روشندل بودن، فعالیت فرهنگی مانند مداحی، قاری قرآن کریم و روایتگری انجام می‌داد، جانباز سرافراز دوم آبان ماه ۱۴۰۵ به دلیل عارضه مجروحیت به مقام رفیع شهادت نائل آمد، از وی سه فرزند دختر و سه فرزند پسر به یادگار مانده است.