هدایتی و سهرابی فینالیست شدند؛ ناکامی کاپیتان از صعود به فینال

به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز از رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان عصر امروز در حالی پیگیری می‌شود که در مرحله نیمه نهایی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم، فردین هدایتی به مصاف ماتی الیاس کوسمانن از فنلاند رفت که با نتیجه ۹ بر صفر پیروز میدان شد و به فینال مسابقات جهانی کشتی فرنگی راه پیدا کرد.

هدایتی در دور اول به مصاف فریدریکاس از لیتوانی رفت که با نتیجه ۴ بر صفر پیروز شد، هدایتی پس از اینکه به حریف پل زد او از ناحیه کتف مصدوم شد و از ادامه مسابقه انصراف داد و به این ترتیب فردین هدایتی پیروز این مسابقه شد. هدایتی در یک‌ هشتم نهایی با نتیجه ۸ بر صفر مقابل سیرلیبای از قزاقستان به پیروزی رسید. او در مرحله یک چهارم نهایی برابر ون هائو از چین، قهرمان جوانان جهان قرار گرفت و موفق شد با نتیجه ۹ بر صفر برابر این حریف به پیروزی برسد.

در وزن ۷۲ کیلوگرم، دانیال سهرابی در مرحله نیمه نهایی به مصاف مینگیان گوریایف از روسیه رفت و با نتیجه ۹ بر صفر پیروز میدان شد و راهی فینال شد. دانیال سهرابی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم برابر هنریک داهلن از سوئد رفت که این مسابقه با نتیجه ۱۰ بر صفر به سود دانیال سهرابی تمام شد. سهرابی همچنین در یک‌چهارم وزن ۷۲ کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان با نتیجه ۹ بر صفر مقابل اسماعیلوف از قزاقستان به پیروزی رسید.

در وزن ۹۷ کیلوگرم هم محمد هادی ساروی در مرحله نیمه نهایی به مصاف آرتور سارگسیان دارنده مدال نقره جهان از روسیه رفت که با نتیجه ۵ به یک شکست خورد و به مرحله رده بندی رسید. ساروی در دور نخست استراحت دارد، در دور دوم به مصاف خلوئیان از ارمنستان رفت که این مسابقه با نتیجه ۸ بر صفر به سود ساروی به پایان رسید و کاپیتان تیم ملی کشتی فرنگی پیروز میدان شد. محمدهادی ساروی در یک‌چهارم وزن ۹۷ کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان با نتیجه ۵ بر صفر مقابل آنتون ویوگ از آلمان به پیروزی رسید.