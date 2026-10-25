به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید داود میرعالی در تشریح این خبر اظهار داشت: مرزبانان ناوگروه شناوری میناب پس از دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت قاچاقچیان سوخت با استفاده از مشک‌های پلاستیکی، برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: قاچاقچیان با مشاهده مرزبانان، طناب متصل‌کننده مشک سوختی به شناور را بریدند و از محل متواری شدند.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب تصریح کرد: مرزبانان در این عملیات موفق شدند یک محفظه پلاستیکی حاوی ۱۳ هزار و ۳۰۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل را کشف کنند که ارزش آن برابر اعلام کارشناسان، ۲۴ میلیارد و ۴۷۲ میلیون ریال برآورد شده است.

سرهنگ میرعالی در پایان خاطرنشان کرد: شناسایی و دستگیری متهمان این پرونده در دستور کار اقدامات اطلاعاتی مرزبانان قرار دارد.