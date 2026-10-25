انتشار پوستر «گلوریا»؛ محمدحسین لطیفی جراح زیبایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، پوستر فیلم سینمایی «گلوریا» به نویسندگی، کارگردانی و تهیه‌کنندگی بابک برجسته منتشر شد. این فیلم پس از پایان فیلمبرداری و تکمیل مراحل فنی، آماده نمایش شده است.

فیلمنامه «گلوریا» بر اساس طرحی از زنده‌یاد علی برجسته نوشته شده است و داستان زنی جوان را روایت می‌کند که پس از شکست در ازدواج نخست خود، با مردی به نام نیما که بیست سال از او بزرگ‌تر است ازدواج می‌کند؛ اما با آغاز حملات موشکی و وقوع جنگ ۱۲ روزه، زندگی او وارد مسیری تلخ و غیرمنتظره می‌شود.

در این فیلم کامران تفتی، السا فیروزآذر، محمدرضا داودنژاد، مهدی سلوکی، رضا فیاضی، سیروس کهوری‌نژاد، سمیه حسینی، آرزو تاج‌نیا، افشین سنگ‌چاپ، رضا بنفشه‌خواه، حمید خندان، فریبا ترکاشوند، نیما ساحلی و بهمن دان به همراه جمعی از هنرمندان جوان ایفای نقش کرده‌اند.

همچنین محمدحسین لطیفی در نقش یک جراح زیبایی مقابل دوربین رفته است.

از دیگر عوامل فیلم می‌توان به مشاور کارگردان: محمدحسین لطیفی، مجری طرح: فریدون بخشایش، مدیر جلوه‌های ویژه میدانی: عباس شوقی، مدیر تولید: منیژه فرجی، مدیر فیلمبرداری: رحیم بشارت، طراح گریم: فاطمه سنجرانی، طراح صحنه و لباس: شیرین بوریایی‌دوست، تدوین: کاوه ایمانی، اصلاح رنگ و نور: سامان مجد وفایی، ترکیب صدا: محمود موسوی‌نژاد، جلوه‌های ویژه بصری: آیدا غازی، موسیقی متن: امیر هوشنگ شاهرخی، طراح پوستر: زهرا هاشمی و مشاور رسانه‌ای: امین اعتمادی‌مجد اشاره کرد.