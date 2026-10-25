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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۲۶

دری: اشتغال و مسکن پیش‌شرط‌ حمایت مؤثر از فرزندآوری در مرکزی است

دری: اشتغال و مسکن پیش‌شرط‌ حمایت مؤثر از فرزندآوری در مرکزی است

اراک – نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی گفت: تأمین اشتغال مسکن و تسهیل ازدواج، از الزامات افزایش فرزندآوری است چراکه نرخ باروری ۹ دهم در این استان، زنگ خطری برای آینده جمعیت محسوب می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی پیش از ظهر یکشنبه در دیدار مدیرکل بیمه سلامت استان مرکزی اظهار کرد: تداوم روند کاهشی باروری، در سال‌های آینده به کاهش جمعیت جوان و افزایش جمعیت سالمند منجر می‌شود؛ بنابراین، بازنگری و تقویت سیاست‌های جمعیتی متناسب با واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی ضروری است.

وی افزود: حمایت از فرزندآوری باید از ابتدای زندگی مشترک آغاز شود و موضوعاتی همچون اشتغال، تأمین مسکن و فراهم کردن شرایط مناسب برای تشکیل خانواده در اولویت برنامه‌ریزی‌ها قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با تأکید بر ضرورت حمایت از زوج‌های نیازمند درمان ناباروری تصریح کرد: سیاست‌های جمعیتی نباید صرفاً به درمان ناباروری محدود شود، بلکه باید با رفع موانع ازدواج و فرزندآوری، زمینه پیشگیری از تشدید چالش‌های جمعیتی فراهم شود.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی با اشاره به ضرورت تأمین منابع مالی پایدار برای اجرای قوانین حمایتی گفت: برنامه‌ریزی‌های کلان باید متناسب با منابع قابل تأمین باشد و اجرای سیاست‌ها بدون پیش‌بینی اعتبارات پایدار، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد.

وی تاکید کرد: اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از هدررفت منابع عمومی ضروری است و با ترویج فرهنگ صرفه‌جویی و کاهش دورریز کالاهای اساسی، به‌ویژه نان، می‌توان از تحمیل هزینه‌های اضافی به کشور جلوگیری کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی ادامه داد: سرمایه‌گذاری در حوزه پیشگیری، اصلاح الگوی تغذیه و ارتقای آگاهی عمومی می‌تواند از بروز بسیاری از بیماری‌ها و تحمیل هزینه‌های سنگین درمان جلوگیری کند.

وی بیان کرد: هماهنگی میان سیاست‌های جمعیتی، اقتصادی و سلامت را ضروری دانست و بر تأمین منابع مالی پایدار برای تداوم خدمات سلامت و حمایت از خانواده‌ها، مورد تأکید است.

کد مطلب 6989381

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