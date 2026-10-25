به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی پیش از ظهر یکشنبه در دیدار مدیرکل بیمه سلامت استان مرکزی اظهار کرد: تداوم روند کاهشی باروری، در سال‌های آینده به کاهش جمعیت جوان و افزایش جمعیت سالمند منجر می‌شود؛ بنابراین، بازنگری و تقویت سیاست‌های جمعیتی متناسب با واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی ضروری است.

وی افزود: حمایت از فرزندآوری باید از ابتدای زندگی مشترک آغاز شود و موضوعاتی همچون اشتغال، تأمین مسکن و فراهم کردن شرایط مناسب برای تشکیل خانواده در اولویت برنامه‌ریزی‌ها قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با تأکید بر ضرورت حمایت از زوج‌های نیازمند درمان ناباروری تصریح کرد: سیاست‌های جمعیتی نباید صرفاً به درمان ناباروری محدود شود، بلکه باید با رفع موانع ازدواج و فرزندآوری، زمینه پیشگیری از تشدید چالش‌های جمعیتی فراهم شود.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی با اشاره به ضرورت تأمین منابع مالی پایدار برای اجرای قوانین حمایتی گفت: برنامه‌ریزی‌های کلان باید متناسب با منابع قابل تأمین باشد و اجرای سیاست‌ها بدون پیش‌بینی اعتبارات پایدار، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد.

وی تاکید کرد: اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از هدررفت منابع عمومی ضروری است و با ترویج فرهنگ صرفه‌جویی و کاهش دورریز کالاهای اساسی، به‌ویژه نان، می‌توان از تحمیل هزینه‌های اضافی به کشور جلوگیری کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی ادامه داد: سرمایه‌گذاری در حوزه پیشگیری، اصلاح الگوی تغذیه و ارتقای آگاهی عمومی می‌تواند از بروز بسیاری از بیماری‌ها و تحمیل هزینه‌های سنگین درمان جلوگیری کند.

وی بیان کرد: هماهنگی میان سیاست‌های جمعیتی، اقتصادی و سلامت را ضروری دانست و بر تأمین منابع مالی پایدار برای تداوم خدمات سلامت و حمایت از خانواده‌ها، مورد تأکید است.