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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۴۸

توقیف ۲۲ لاشه گوسفندی و یک خودرو در جریان بازرسی از کشتارگاه گلپایگان

توقیف ۲۲ لاشه گوسفندی و یک خودرو در جریان بازرسی از کشتارگاه گلپایگان

گلپایگان- بازرس فرمانداری گلپایگان از توقیف ۲۲ لاشه گوسفندی به وزن مجموع ۵۳۰ کیلوگرم و یک خودرو در جریان بازرسی سرزده از کشتارگاه دام این شهرستان خبر داد.

محمدمهدی خرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای نظارت بر فعالیت‌های مرتبط با عرضه فرآورده‌های دامی و جلوگیری از تخلفات احتمالی، گشت بازرسی سرزده با پیگیری معاونت عمرانی و برنامه‌ریزی فرمانداری و با حضور بازرس فرمانداری و مدیر بازرسی اتاق اصناف شهرستان گلپایگان از کشتارگاه دام این شهرستان انجام شد.

وی افزود: در جریان این بازدید و بررسی سردخانه کشتارگاه، مشخص شد برخی فعالان حوزه قصابی و کله‌پزی قصد داشتند محموله‌ای از کله‌پاچه را برخلاف ضوابط و مقررات قانونی از شهرستان خارج کنند که با حضور به‌موقع بازرسان و انجام بررسی‌های لازم، از این اقدام جلوگیری شد.

بازرس فرمانداری گلپایگان تصریح کرد: با هماهنگی دادستان شهرستان و همکاری نیروی انتظامی، خودرویی که قصد بارگیری کله‌پاچه و خروج از شهرستان را داشت، توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

خرمی ادامه داد: در جریان این بازرسی، ۲۲ لاشه گوسفندی کشتارشده به وزن مجموع ۵۳۰ کیلوگرم نیز که بر اساس بررسی‌های انجام‌شده متعلق به افراد مذکور بود، با دستور دادستان شهرستان توقیف شد.

وی خاطرنشان کرد: با حضور مسئول کشتارگاه و نمایندگان اتحادیه اغذیه و پروتئین شهرستان، پرونده تخلفات احتمالی تشکیل و برای رسیدگی به مراجع ذیصلاح ارجاع شد تا پس از بررسی ابعاد موضوع، تصمیمات قانونی لازم از سوی مسئولان مربوطه اتخاذ شود.

کد مطلب 6989409

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