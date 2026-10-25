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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۳۵

کیفرخواست بلاگر هتاک صادر شد

کیفرخواست بلاگر هتاک صادر شد

مرکز رسانه قوه قضائیه از صدور کیفرخواست برای یک بلاگر اینستاگرامی به اتهام تأیید رژیم صهیونیستی، اهانت و فعالیت تبلیغی علیه نظام و حمایت از خاندان پهلوی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، در پی انتشار محتوای توهین‌آمیز و هتاکانه از سوی یک بلاگر اینستاگرامی، با ورود دادسرای تهران برای نامبرده پرونده قضایی تشکیل شد که با انجام تحقیقات کیفرخواست نامبرده صادر شد.

براساس کیفرخواست صادر شده اتهامات این فرد اقدام آگاهانه در تایید رژیم صهیونیستی در فضای مجازی، اهانت و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق سیاه نمایی و حمایت از خاندان منحوس پهلوی است.

با صدور کیفرخواست، پرونده این بلاگر هتاک برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد.

کد مطلب 6989419

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