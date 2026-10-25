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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۴۰

تصادف رانندگی در محور دهلران- اندیمشک ۳ کشته برجای گذاشت

تصادف رانندگی در محور دهلران- اندیمشک ۳ کشته برجای گذاشت

ایلام - رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت: تصادف رانندگی در محور دهلران- اندیمشک ۳ کشته برجای گذاشت.

مهدی شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۵ در شهرستان دهلران، سه کیلومتر پس از دشت‌عباس و در محدوده پاسگاه سپتون رخ داد و بلافاصله پس از اطلاع از وقوع تصادف، چهار تیم فوریت‌های پزشکی از پایگاه‌های اورژانس استان‌های ایلام و خوزستان به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این سانحه، پنج نفر دچار تروماهای متعدد شدند و متأسفانه سه نفر شامل راننده پژو پارس، راننده نیسان وانت و یک نوزاد یک‌ماهه جان خود را از دست دادند.

مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی ایلام ادامه داد: مصدومان پس از انجام اقدامات درمانی اولیه و پایدارسازی وضعیت، برای ادامه روند درمان به بیمارستان گنجویان دزفول منتقل شدند.

شعبانی با اشاره به اینکه مصدومان و جان‌باختگان این حادثه از اهالی استان خوزستان بودند، بر اهمیت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، توجه به شرایط جاده و پرهیز از رفتارهای پرخطر هنگام رانندگی تأکید کرد.

وی در پایان ضمن ابراز تأسف از وقوع این حادثه تلخ، برای مصدومان آرزوی بهبودی و برای خانواده‌های جان‌باختگان صبر و شکیبایی مسئلت کرد.

کد مطلب 6989431

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