https://mehrnews.com/x3dr6n ۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۰۱ کد مطلب 6989524 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۰۱ بارش شدید تگرگ و باران در مرند؛ معابر دچار سیلاب شد مرند- بارش شدید باران و تگرگ در مرند موجب جاری شدن سیلاب و آبگرفتگی معابر این شهر شد. دریافت 17 MB کد مطلب 6989524 کپی شد مطالب مرتبط پوشش کانال ملاصدرا در تبریز برای هدایت روانآبها بارش شدید باران و رعد و برق در املش هشدار نارنجی هواشناسی در آذربایجانشرقی؛ احتمال وقوع سیلاب خیابانهای رشت در قاب باران پاییزی آبگرفتگی معابر و جاری شدن سیلاب در هشترود پس از بارندگی برچسبها بارش باران تگرگ مرند سامانه بارشی
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