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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۰۱

بارش شدید تگرگ و باران در مرند؛ معابر دچار سیلاب شد

بارش شدید تگرگ و باران در مرند؛ معابر دچار سیلاب شد

مرند- بارش شدید باران و تگرگ در مرند موجب جاری شدن سیلاب و آب‌گرفتگی معابر این شهر شد.

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کد مطلب 6989524

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