https://mehrnews.com/x3dr7c ۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ کد مطلب 6989565 استانها گیلان استانها گیلان ۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ بارش شدید باران و رعد و برق در املش املش- بارش شدید و رگباری باران همراه با رعدوبرق، آسمان شهرستان املش در شرق گیلان را فرا گرفت. دریافت 12 MB کد مطلب 6989565 کپی شد مطالب مرتبط بارش شدید تگرگ و باران در مرند؛ معابر دچار سیلاب شد خیابانهای رشت در قاب باران پاییزی هشدار فوری مدیریت بحران هرمزگان؛ آغاز فعالیت تودههای تندری در استان هواشناسی: رگبار باران و رعدوبرق در ارتفاعات تهران پیشبینی میشود بارش شدید باران در شهرهای مختلف گیلان برچسبها بارش باران شهرستان املش استان گیلان
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