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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰

بارش شدید باران و رعد و برق در املش

بارش شدید باران و رعد و برق در املش

املش- بارش شدید و رگباری باران همراه با رعدوبرق، آسمان شهرستان املش در شرق گیلان را فرا گرفت.

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کد مطلب 6989565

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