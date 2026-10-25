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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۲۴

اختصاص یک‌ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان خدمات دندان‌پزشکی در زیاز رودسر

اختصاص یک‌ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان خدمات دندان‌پزشکی در زیاز رودسر

 رودسر- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گیلان از ارائه خدمات دندان‌پزشکی به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به ساکنان مناطق کم‌برخوردار دهستان زیاز رودسر در قالب کاروان سلامت خبر داد.

هادی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت کاروان سلامت در دهستان زیاز رودسر اظهار کرد: این طرح با همکاری گروه جهادی شهید انصاری و با هدف تسهیل دسترسی ساکنان مناطق کم‌برخوردار به خدمات درمانی و تخصصی دندان‌پزشکی انجام شد.

وی با بیان اینکه ۵۰ نفر از پزشکان، متخصصان، دستیاران و امدادگران در اجرای این برنامه مشارکت داشتند، افزود: خدمات ارائه‌شده در این کاروان با هدف ارتقای سلامت دهان و دندان، کاهش محرومیت‌های درمانی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر انجام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گیلان با اشاره به ارزش خدمات ارائه‌شده در این طرح تصریح کرد: ارزش خدمات دندان‌پزشکی پیش‌بینی‌شده در این کاروان یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است و ۳۰ میلیون تومان نیز برای تأمین دارو اختصاص دارد.

سلیمی با تأکید بر اهمیت حضور گروه‌های جهادی و کادر درمانی در مناطق کمتر برخوردار بیان کرد: اجرای این برنامه در راستای رسالت بشردوستانه جمعیت هلال‌احمر و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و تخصصی، زمینه دسترسی آسان‌تر ساکنان مناطق محروم به خدمات سلامت را فراهم می‌کند.

وی تصریح کرد: تداوم چنین برنامه‌هایی می‌تواند در کاهش بخشی از مشکلات درمانی مناطق کم‌برخوردار و تقویت عدالت در دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی مؤثر باشد.

کد مطلب 6989537

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