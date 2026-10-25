هادی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت کاروان سلامت در دهستان زیاز رودسر اظهار کرد: این طرح با همکاری گروه جهادی شهید انصاری و با هدف تسهیل دسترسی ساکنان مناطق کم‌برخوردار به خدمات درمانی و تخصصی دندان‌پزشکی انجام شد.

وی با بیان اینکه ۵۰ نفر از پزشکان، متخصصان، دستیاران و امدادگران در اجرای این برنامه مشارکت داشتند، افزود: خدمات ارائه‌شده در این کاروان با هدف ارتقای سلامت دهان و دندان، کاهش محرومیت‌های درمانی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر انجام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گیلان با اشاره به ارزش خدمات ارائه‌شده در این طرح تصریح کرد: ارزش خدمات دندان‌پزشکی پیش‌بینی‌شده در این کاروان یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است و ۳۰ میلیون تومان نیز برای تأمین دارو اختصاص دارد.

سلیمی با تأکید بر اهمیت حضور گروه‌های جهادی و کادر درمانی در مناطق کمتر برخوردار بیان کرد: اجرای این برنامه در راستای رسالت بشردوستانه جمعیت هلال‌احمر و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و تخصصی، زمینه دسترسی آسان‌تر ساکنان مناطق محروم به خدمات سلامت را فراهم می‌کند.

وی تصریح کرد: تداوم چنین برنامه‌هایی می‌تواند در کاهش بخشی از مشکلات درمانی مناطق کم‌برخوردار و تقویت عدالت در دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی مؤثر باشد.