ارائه بیش از ۲ هزار خدمت رایگان دندانپزشکی در کومله

هادی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری کاروان سلامت تخصصی دندانپزشکی در شهر کومله اظهار کرد: این کاروان با هدف ارتقای سلامت دهان و دندان و تسهیل دسترسی اقشار کم‌برخوردار به خدمات تخصصی درمانی، طی روزهای پنجشنبه ۲۶ و جمعه ۲۷ شهریورماه در کومله برگزار شد.

وی افزود: در این کاروان سلامت، ۲۰ یونیت دندانپزشکی مستقر شد و تیم‌ های تخصصی، خدمات مورد نیاز دندانپزشکی را به صورت رایگان به شهروندان مناطق کم‌برخوردار ارائه کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گیلان با بیان اینکه حدود ۴۰۰ نفر از خدمات این کاروان بهره‌مند شدند، گفت: در مجموع بیش از ۲ هزار خدمت تخصصی دندانپزشکی در این برنامه ارائه شد.

سلیمی ادامه داد: معاینه، ترمیم، کشیدن دندان و سایر خدمات ضروری دندانپزشکی از جمله خدمات ارائه‌شده در این کاروان سلامت بود که با هدف کاهش هزینه‌های درمانی خانوارها و تسهیل دسترسی مردم مناطق کم‌برخوردار به خدمات تخصصی انجام شد.

وی با اشاره به ارزش خدمات ارائه‌شده در این برنامه بیان کرد: ارزش ریالی خدمات ارائه‌شده در این فعالیت جهادی بیش از ۴ میلیارد تومان برآورد شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گیلان با اشاره به نقش همکاری دستگاه‌های مختلف در اجرای این طرح اظهار کرد: این کاروان سلامت با متولی‌گری بنیاد علوی و فرمانداری شهرستان لنگرود و با مشارکت جمعیت هلال‌احمر شهرستان لنگرود، بخشداری و شهرداری کومله، حوزه مقاومت بسیج و شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنگرود برگزار شد.

سلیمی شناسایی نیازهای حوزه سلامت دهان و دندان در مناطق کم‌برخوردار را از دیگر اهداف اجرای این برنامه عنوان کرد و گفت: ارائه همزمان خدمات پیشگیرانه و درمانی می‌تواند ضمن کاهش مشکلات درمانی مردم، در ارتقای شاخص‌های سلامت جامعه نیز مؤثر باشد.

وی با قدردانی از مشارکت دندانپزشکان، تیم‌های درمانی، اعضای جمعیت هلال‌احمر و نیروهای جهادی در اجرای این کاروان تصریح کرد: تداوم همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، درمانی و گروه‌های جهادی می‌تواند زمینه ارائه خدمات مؤثرتر به مردم مناطق کم‌برخوردار را فراهم کند.