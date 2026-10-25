سرمربی مس شهربابک: تیم با کیفیتی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شهبا، سرمربی تیم فوتبال مس شهربابک شامگاه یکشنبه ۳ آبان در نشست خبری پس از دیدار سپاهان اظهار داشت: متأسفانه در سه بازی اخیر مقابل فولاد خوزستان، پرسپولیس و سپاهان، در هر سه مسابقه با اخراج بازیکن مواجه شدیم.

وی افزود: بازی را با ۱۰ نفر ادامه دادیم؛ طبیعی است که بازی کردن با یک بازیکن کمتر، کار را بسیار دشوار می‌کند. امیدوارم در ادامه، اتفاقات بهتری برای باشگاه رقم بخورد.

شهبا تصریح کرد: متأسفانه در این دیدار ۱۰ نفره شدیم و نتوانستیم شرایطی را که برای اجرای برنامه‌های تیم در نظر گرفته بودیم، به‌خوبی پیاده کنیم.؛ بازی کردن حدود ۸۵ دقیقه با یک بازیکن کمتر مقابل تیمی مانند سپاهان بسیار دشوار است. در نهایت، بازی را واگذار کردیم و نتوانستیم نتیجه را جبران کنیم.

سرمربی مس شهربابک گفت: متأسفانه پنج بازیکن مصدوم و یک بازیکن محروم داشتیم و امروز نیز بار دیگر ۱۰ نفره شدیم؛ در نتیجه، شرایط بسیار دشواری برای ما رقم خورد. بازی مقابل تیم سپاهان دشوار است.

وی ادامه داد: بازیکنان باید تجربه بیشتری کسب کنند تا از تکرار چنین اخراج‌هایی جلوگیری شود؛ در غیر این صورت، اگر تیم بتواند با تمام نفرات خود بازی کند، امکان موفقیت و ارائه عملکرد بهتری را دارد.

شهبا با بیان این که تیم ما واقعاً تیمی باکیفیت است خاطرنشان کرد: در بازی‌های گذشته نیز عملکرد خوبی داشته‌ایم، اما گاهی کم‌شانسی در فوتبال گریبان‌گیر تیم می‌شود؛ امیدوارم این شرایط و کم‌شانسی از تیم ما دور شود، شرایط خط‌دفاعی مشکل‌ساز است.

سرمربی مس شهربابک گفت: به‌ویژه با توجه به بازیکنانی که جذب کردیم و بازیکنانی که انتظار داشتیم به تیم کمک کنند، اما متأسفانه با مشکلاتی مواجه شدند؛ به‌همین دلیل، کار برای ما بسیار دشوار شده است.

وی ادامه داد: سال‌ها با فوتبال زندگی کرده‌ام و برای آن تلاش کرده‌ام. سال گذشته، سالی بسیار رؤیایی برای شهر بابک بود؛ چراکه تیم توانست به لیگ برتر صعود کند و شور و نشاط زیادی در میان مردم این شهر به وجود آمد. تیم را با تمام وجودم دوست دارم.

شهبا تصریح کرد: در همین‌جا نیز اختیار را به باشگاه می‌سپارم؛ هر تصمیمی که مسئولان باشگاه بگیرند، برای من قابل احترام است و در هر صورت با تصمیم آن‌ها همکاری خواهم کرد، امیدوارم در آینده اتفاقات خوبی برای تیم مس شهربابک رقم بخورد.

سرمربی مس شهربابک گفت: سال گذشته سال بسیار خوبی را در کنار یکدیگر سپری کردیم و قطعاً امسال نیز انتظار داشتیم شرایط مناسبی داشته باشیم، تیم پس از بسته شدن، تیم خوبی بود.

وی در پایان گفت: اما متأسفانه مصدومیت‌ها و اتفاقات پیش‌آمده بر شرایط آن تأثیر گذاشت. با شهر بابک زندگی کرده‌ام و برای این تیم تلاش کرده‌ام تا شرایطی رقم بخورد که تیم بتواند به موفقیت برسد.