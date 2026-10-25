دقیقی: نساجی فرصت ها را از دست داد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید دقیقی پس از تساوی نساجی مازندران مقابل فجر سپاسی در نشست خبری اظهار داشت: برای اینکه بتوانیم بر بازی مسلط شویم و به گل برسیم، تلاش کردیم با تغییراتی که در جریان مسابقه انجام دادیم، شرایط را به سود خودمان تغییر دهیم. این اتفاق تا حدودی رخ داد و توانستیم بازی را در اختیار بگیریم و به گل برسیم.

وی ادامه داد: در ادامه نیز موقعیت‌هایی داشتیم و می‌توانستیم با استفاده از فرصت‌ها به گل‌های بیشتری برسیم، اما متأسفانه بازیکنانم بازی را بیش از اندازه ساده گرفتند. در صحنه‌هایی که می‌توانستیم با یک پاس، هم‌تیمی خود را در موقعیت گل قرار دهیم، تصمیم‌های مناسبی نگرفتیم و فرصت‌ها را از دست دادیم.

سرمربی نساجی با ابراز ناراحتی از نتیجه به‌دست‌آمده عنوان کرد: برای من باورکردنی نیست که با وجود شرایطی که در مسابقه ایجاد کردیم، نتوانستیم به نتیجه دلخواه برسیم. واقعاً احساس می‌کنم با اتفاقات این بازی چند سال پیر شدم. ما برای خلق موقعیت و رسیدن به گل تلاش کردیم، اما در نهایت نتوانستیم از فرصت‌های خود به‌خوبی استفاده کنیم.

دقیقی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به ضرورت مسئولیت‌پذیری بازیکنان نساجی گفت: هر بازیکنی که پیراهن یک باشگاه بزرگ را بر تن می‌کند، مسئولیتی فراتر از حضور در زمین دارد. بازیکنان باید در تمام دقایق مسابقه با تمام توان بازی کنند و برای حفظ نتیجه و موفقیت تیم بجنگند.

وی با اشاره به عملکرد برخی بازیکنان جوان تیمش خاطرنشان کرد: بازیکنانی داریم که تجربه زیادی ندارند و نخستین سال‌های حضورشان در چنین سطحی را سپری می‌کنند، اما انتظار داریم در لحظات حساس، تمرکز و انگیزه بیشتری داشته باشند. وقتی شرایط مسابقه دشوار می‌شود، بازیکنان باید با چند برابر کردن انرژی و تلاش خود، به تیم کمک کنند تا نتیجه را حفظ کند.

سرمربی نساجی در پایان بر ضرورت افزایش تمرکز و تعهد بازیکنان در ادامه رقابت‌ها تأکید کرد و گفت: فوتبال لحظات خاص خودش را دارد و تیم باید بتواند در این لحظات تصمیم‌های درست بگیرد. انتظار من این است که بازیکنان با مسئولیت‌پذیری بیشتری در زمین حاضر شوند و اجازه ندهند فرصت‌هایی که برای پیروزی به دست می‌آوریم، به‌سادگی از بین برود.