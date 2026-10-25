سیره امام علی(ع) در آبادانی زمین، الگویی برای کشاورزی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله حسین مظفری بعد از ظهر یکشنبه در همایش تولیدکنندگان عمده محصولات کشاورزی و باغداری با اشاره به سیره اهل‌بیت(ع) اظهار کرد: اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) در فضایل انسانی الگو و اسوه هستند و یکی از ابعاد زندگی آنان، اهتمام به کار و تلاش در عرصه‌های مختلف بود.

وی با بیان اینکه خانه‌نشینی امیرالمؤمنین(ع) پس از رحلت پیامبر(ص) به معنای کناره‌گیری ایشان از فعالیت و تلاش نبود، افزود: اگرچه حکومت از حضرت گرفته شد، اما ایشان زندگی خود را با کار و آبادانی ادامه دادند؛ حفر قنات‌های متعدد و وقف آن‌ها از جمله اقدامات امیرالمؤمنین(ع) بود.

امام‌جمعه قزوین با اشاره به فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی دیگر ائمه(ع) بیان کرد: اهل‌بیت(ع) متناسب با زمان، مکان و شرایط خود در عرصه‌هایی همچون دامداری، تجارت، کشاورزی، فعالیت‌های علمی و جهاد نظامی حضور داشتند و سیره آنان، الگوی تلاش و مسئولیت‌پذیری است.

آیت‌الله مظفری پرداخت زکات و انفاق را از دیگر ویژگی‌های سیره اهل‌بیت(ع) دانست و با اشاره به وقف چاه‌ها و قنات‌های حفرشده از سوی امیرالمؤمنین(ع) گفت: آن حضرت بخشی از دستاورد تلاش خود را در اختیار دیگران قرار می‌دادند و این رفتار، اهمیت مسئولیت اجتماعی در کنار کار و تولید را نشان می‌دهد.

وی با استناد به آیه «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَکِّیهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَیْهِمْ» اظهار کرد: خداوند در این آیه پیامبر اکرم(ص) را به دریافت صدقه و دعا برای پرداخت‌کنندگان آن فرمان می‌دهد. زکات، انسان را از آلودگی‌های معنوی و دلبستگی افراطی به دنیا پاک می‌کند و دعای پیامبر و حجت خدا نیز مایه آرامش و اطمینان قلبی انسان است.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین در ادامه با قدردانی از کشاورزان استان که در این همایش حضور داشتند، تصریح کرد: با وجود دو یا سه جنگ در یک سال و نیم اخیر، شاهد رشد محصولات کشاورزی و افزایش تولید ناخالص ملی، به‌ویژه در بخش کشاورزی، بوده‌ایم.

وی با اشاره به دشواری‌های تأمین آب، کود و سوخت برای کشاورزان افزود: تلاش مستمر بهره‌برداران، مدیریت شرایط و انتخاب محصولات متناسب با نیاز کشور موجب شد مردم با کمبود محسوس کالاهای مورد نیاز مواجه نشوند و فراوانی محصولات در نقاط مختلف کشور تداوم پیدا کند.

آیت‌الله مظفری با بیان اینکه بخشی از گرانی‌ها ناشی از شرایط طبیعی و بخشی نیز قابل پیشگیری است، تأکید کرد: نباید زحمات کشاورزان و تلاش مدیران برای تأمین نیازهای کشور را نادیده گرفت؛ استمرار تولید در شرایط دشوار، شایسته قدردانی است.

وی با اشاره به آیه «هُوَ أَنشَأَکُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَکُمْ فِیهَا» خاطرنشان کرد: خداوند انسان را از زمین آفریده و مسئولیت آبادانی آن را بر عهده او گذاشته است؛ از این رو، کشاورزی که برای آبادانی زمین و تولید محصولات تلاش می‌کند، در مسیر فرمان الهی گام برمی‌دارد و کار او می‌تواند عبادتی بزرگ باشد.

امام‌جمعه قزوین در پایان گفت: مؤمن باید اهل کار و تلاش باشد و از نعمت‌هایی که خداوند در اختیار او قرار داده، حقوق الهی و سهم نیازمندان را بپردازد.

