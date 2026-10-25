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۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۰۸

دستگیری سارق تحت تعقیب سرقت ۸۰ میلیارد طلاجات در رومشکان

دستگیری سارق تحت تعقیب سرقت ۸۰ میلیارد طلاجات در رومشکان

رومشکان- فرمانده انتظامی رومشکان از دستگیری سارق تحت تعقیب سرقت ۸۰ میلیارد ریالی طلاجات در یکی از استان‌های همجوار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مصطفی تیموری اظهار کرد: در پی دریافت نیابت قضایی و شناسایی فردی که به اتهام سرقت ۳۵۰ گرم طلاجات به ارزش تقریبی ۸۰ میلیارد ریال در یکی از استان‌های همجوار تحت تعقیب بود، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان رومشکان قرار گرفت.

دستگیری متهم با اقدامات پلیسی

وی افزود: مأموران انتظامی با اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات پلیسی، موفق شدند متهم را طی عملیاتی دستگیر کنند.

اعزام متهم به مرجع قضایی

فرمانده انتظامی شهرستان رومشکان با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده با مراجع ذی‌صلاح خاطرنشان کرد: متهم پس از دستگیری، برای رسیدگی به پرونده و طی مراحل قانونی به مرجع قضایی درخواست‌کننده اعزام شد.

تیموری در پایان بر عزم جدی پلیس برای برخورد با سارقان و مجرمان تأکید کرد و گفت: مأموران انتظامی به‌صورت شبانه‌روزی برای تأمین امنیت شهروندان و مقابله با جرائم تلاش می‌کنند.

کد مطلب 6989719

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