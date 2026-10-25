سارق مسلح احشام در سلسله دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کامران حسنوند اظهار کرد: مأموران یگان امداد شهرستان سلسله حین گشت‌زنی و انجام مأموریت‌های انتظامی، به یک دستگاه خودروی حامل احشام مشکوک شدند و به راننده آن دستور ایست دادند.

تیراندازی سارقان به سمت مأموران پلیس

وی افزود: سرنشینان خودرو در جریان تعقیب و گریز تلاش کردند با منحرف کردن خودروی انتظامی، مانع ادامه حرکت مأموران شوند، اما در ادامه با تیراندازی به سمت حافظان امنیت، اقدام به حمله مسلحانه کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان سلسله با اشاره به واکنش مأموران تصریح کرد: نیروهای انتظامی در راستای دفاع از خود، اقدام به تیراندازی متقابل کردند و موفق شدند یکی از سارقان را با اصابت گلوله زمین‌گیر و دستگیر کنند.

تلاش برای دستگیری همدست متهم ادامه دارد

حسنوند خاطرنشان کرد: متهم دستگیرشده که از سارقان سابقه‌دار است، برای مداوا به مرکز درمانی منتقل شده و تلاش مأموران برای شناسایی و دستگیری همدست وی همچنان ادامه دارد.

وی در پایان با هشدار به قانون‌شکنان تأکید کرد: پلیس برای تأمین آسایش و امنیت شهروندان، با مخلان نظم و امنیت با اقتدار و قاطعیت برخورد می‌کند و در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.