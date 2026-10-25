به گزارش خبرگزاری مهر، به اطلاع داوطلبان محترم معرفی‌شده چندبرابر ظرفیت از سوی سازمان سنجش آموزش کشور برای کدرشته‌محل‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی می‌رساند، فرایند ثبت‌نام و تکمیل پرونده الکترونیکی به‌منظور شرکت در مرحله ارزیابی شایستگی معلمی ۱۴۰۵، در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه، ۳، ۴ و ۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵، از طریق سامانه یکپارچه ارزیابی شایستگی معلمی دانشگاه فرهنگیان به نشانی psd.cfu.ac.ir انجام می‌شود.

بر این اساس ضروری است داوطلبان محترم پس از مراجعه به سامانه مذکور و با رعایت زمان‌بندی اعلام‌شده، نسبت به تکمیل و ارسال پرونده الکترونیکی خود اقدام نمایند. داوطلبان پس از ورود به نشانی psd.cfu.ac.ir و انتخاب بخش «ورود متقاضیان»، با استفاده از کد ملی به‌عنوان نام کاربری و رمز عبور تعیین‌شده، وارد سامانه شده و مراحل ثبت‌نام و تکمیل پرونده الکترونیکی خود را انجام دهند. تکمیل اطلاعات، بارگذاری تمامی مدارک موردنیاز، پرداخت هزینه‌های مربوط و دریافت فرم‌های معاینه پزشکی از جمله مراحل ضروری این فرایند است.

راهنمای ثبت‌نام، فهرست مدارک موردنیاز و توضیحات مربوط به مراحل انجام کار در سامانه درج شده است؛ بنابراین، مطالعه دقیق راهنمای سامانه (واقع در سمت راست صفحه اصلی) و رعایت تمامی الزامات اعلام‌شده، پیش از تکمیل ثبت‌نام، ضروری است.

۱. داوطلبان محترم باید در بارگذاری مدارک دقت کافی داشته باشند و از صحت اطلاعات، کامل بودن مدارک و خوانایی مستندات ارسالی اطمینان حاصل نمایند. مسئولیت صحت اطلاعات ثبت‌شده و کامل بودن مدارک بارگذاری‌شده بر عهده داوطلب است.

۲. ارائه اصل و تصویر تمامی مدارک بارگذاری‌شده در سامانه، در روز مراجعه برای انجام ارزیابی شایستگی معلمی الزامی است. ازاین‌رو، داوطلبان باید مدارک مذکور را مطابق با مستندات ثبت‌شده در سامانه، در زمان مراجعه به همراه داشته باشند.

۳. عدم ثبت‌نام و تکمیل پرونده الکترونیکی در مهلت مقرر، به منزله انصراف از ادامه فرایند ارزیابی شایستگی معلمی تلقی خواهد شد. ضروری است داوطلبان محترم با رعایت دقیق مهلت زمانی اعلام‌شده، مطالعه راهنمای سامانه و انجام کامل مراحل ثبت‌نام، نسبت به تکمیل پرونده الکترونیکی و آماده‌سازی مدارک موردنیاز اقدام نمایند.

ستاد راهبری ارزیابی شایستگی معلمی ۱۴۰۵