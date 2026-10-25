به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی مهدوی‌کیا عصر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی، افزایش نظم و انضباط عمومی و برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی، مأموران انتظامی بروجرد طرح‌های مختلف انتظامی را در سطح شهرستان اجرا کردند.

توقیف خودروها و موتورسیکلت‌های متخلف

وی افزود: در جریان اجرای این طرح‌ها، ۲۰ دستگاه موتورسیکلت و ۱۰ دستگاه خودروی متخلف توقیف شد.

فرمانده انتظامی بروجرد همچنین از جمع‌آوری ۱۲ معتاد متجاهر از سطح معابر خبر داد و گفت: این افراد با هدف ترک اعتیاد و بازپروری جمع‌آوری شدند.

پلمب دو سفره‌خانه متخلف در بروجرد

مهدوی‌کیا در ادامه از پلمب دو واحد سفره‌خانه متخلف در جریان اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی خبر داد.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.