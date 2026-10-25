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۴ آبان ۱۴۰۵، ۰:۰۵

تصادف در محور دیواندره–سقز یک کشته و سه مصدوم داشت

تصادف در محور دیواندره–سقز یک کشته و سه مصدوم داشت

سنندج- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان از جان‌باختن یک نفر و مصدومیت سه نفر در پی برخورد دو دستگاه خودروی سمند در محور دیواندره–سقز خبر داد.

پیام جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تصادف دو دستگاه سمند در محور دیواندره–سقز یک کشته و سه مصدوم برجای گذاشت، اظهار کرد: این حادثه سوم آبان‌ماه در کیلومتر ۳۷ محور دیواندره–سقز رخ داد و بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم عملیاتی پایگاه هلال‌احمر دیواندره به محل سانحه اعزام شد.

وی افزود: در این حادثه سه نفر مصدوم شدند که یکی از آنان پس از دریافت اقدامات اولیه امدادی توسط نیروهای هلال‌احمر به مرکز درمانی انتقال یافت و یک نفر نیز جان خود را از دست داد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان با اشاره به محبوس‌شدن یکی از سرنشینان در خودرو، بیان کرد: نیروهای امدادی پس از ارزیابی صحنه، تثبیت وضعیت مصدومان و ایمن‌سازی محل حادثه، عملیات رهاسازی فرد محبوس را انجام دادند.

جلالی ادامه داد: عملیات امدادرسانی و رهاسازی بیش از دو ساعت به طول انجامید و پس از تکمیل اقدامات امدادی و اطمینان از ایمنی محل، به پایان رسید.

وی با تأکید بر اهمیت هماهنگی میان تیم‌های امدادی در تسریع روند رسیدگی به حادثه‌دیدگان، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه و توجه به هشدارهای جاده‌ای، از وقوع حوادث مشابه پیشگیری کنند.

کد مطلب 6989841

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