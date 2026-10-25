تصادف در محور دیواندره–سقز یک کشته و سه مصدوم داشت

پیام جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تصادف دو دستگاه سمند در محور دیواندره–سقز یک کشته و سه مصدوم برجای گذاشت، اظهار کرد: این حادثه سوم آبان‌ماه در کیلومتر ۳۷ محور دیواندره–سقز رخ داد و بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم عملیاتی پایگاه هلال‌احمر دیواندره به محل سانحه اعزام شد.

وی افزود: در این حادثه سه نفر مصدوم شدند که یکی از آنان پس از دریافت اقدامات اولیه امدادی توسط نیروهای هلال‌احمر به مرکز درمانی انتقال یافت و یک نفر نیز جان خود را از دست داد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان با اشاره به محبوس‌شدن یکی از سرنشینان در خودرو، بیان کرد: نیروهای امدادی پس از ارزیابی صحنه، تثبیت وضعیت مصدومان و ایمن‌سازی محل حادثه، عملیات رهاسازی فرد محبوس را انجام دادند.

جلالی ادامه داد: عملیات امدادرسانی و رهاسازی بیش از دو ساعت به طول انجامید و پس از تکمیل اقدامات امدادی و اطمینان از ایمنی محل، به پایان رسید.

وی با تأکید بر اهمیت هماهنگی میان تیم‌های امدادی در تسریع روند رسیدگی به حادثه‌دیدگان، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه و توجه به هشدارهای جاده‌ای، از وقوع حوادث مشابه پیشگیری کنند.