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۴ آبان ۱۴۰۵، ۸:۰۸

مطب‌داری مدیران وزارت بهداشت+ فیلم

مطب‌داری مدیران وزارت بهداشت+ فیلم

برخی از مسئولان و مدیران ارشد وزارت بهداشت، علاوه بر مسئولیت سنگینی که عهده دار هستند، مطب هم دارند و همین موضوع باعث بروز مشکلاتی در روند مسئولیت ها و وظایف آنها می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اصولا افرادی که در رده های بالای وزارت بهداشت، عهده دار مسئولیت و مقام هستند؛ از جامعه پزشکی بوده و بیشتر آنها نیز مطب دارند.

این در حالی است که مطب داری مدیران ارشد وزارت بهداشت، می تواند در روند مسئولیتی که عهده دار آن هستند؛ اختلال ایجاد کند.

قاسم جان بابایی، معاون اسبق درمان وزارت بهداشت، مطب داری مدیران وزارت بهداشت گفت: موقعی که معاون درمان بودم، در ماه یک نوبت به مطب می رفتم آن هم در بیمارستان دانشگاهی تا بتوانم از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات مردم و بیماران قرار بگیرم.

وی افزود: داشتن مسئولیت و مطب همزمان، ناشدنی است.

کد مطلب 6989908
حبیب احسنی پور

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