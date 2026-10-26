به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان امروز در سومین روز با برگزاری دیدارهای فینال و رده‌بندی اوزان ۷۲، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم پیگیری شد که در وزن ۱۳۰ کیلوگرم، فردین هدایتی در مرحله فینال به مصاف داریوش ویتک از مجارستان رفت. سنگین وزن کشتی فرنگی ایران در این مسابقه توانست با نتیجه ۸ بر صفر پیروز میدان شود و به مدال خوش رنگ طلا برسد.

هدایتی در دور اول فریدریکاس از لیتوانی را با نتیجه ۴ بر صفر شکست داد. وی در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر سیرلیبای از قزاقستان را شکست داد. هدایتی در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر جیانگ از چین را مغلوب کرد. او همچنین در مرحله فینال مقابل الیاس کوسمانن از فنلاند با نتیجه ۹ بر صفر به پیروزی رسید.