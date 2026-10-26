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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۵۲

کشتی فرنگی جهان - قزاقستان

طوفان یک دقیقه‌ای سنگین وزن ایران؛ فردین هدایتی به مدال طلا رسید

طوفان یک دقیقه‌ای سنگین وزن ایران؛ فردین هدایتی به مدال طلا رسید

فردین هدایتی سنگین وزن کشتی فرنگی ایران با شکست حریف مجارستانی خود در مرحله فینال مسابقات جهانی به مدال خوش رنگ طلا رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان امروز در سومین روز با برگزاری دیدارهای فینال و رده‌بندی اوزان ۷۲، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم پیگیری شد که در وزن ۱۳۰ کیلوگرم، فردین هدایتی در مرحله فینال به مصاف داریوش ویتک از مجارستان رفت. سنگین وزن کشتی فرنگی ایران در این مسابقه توانست با نتیجه ۸ بر صفر پیروز میدان شود و به مدال خوش رنگ طلا برسد.

هدایتی در دور اول فریدریکاس از لیتوانی را با نتیجه ۴ بر صفر شکست داد. وی در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر سیرلیبای از قزاقستان را شکست داد. هدایتی در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر جیانگ از چین را مغلوب کرد. او همچنین در مرحله فینال مقابل الیاس کوسمانن از فنلاند با نتیجه ۹ بر صفر به پیروزی رسید.

کد مطلب 6989986
سیده فرزانه شریفی

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