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۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۳۴

غیبت دبیر در مجمع اتحادیه جهانی به دلیل تمرین فرنگی‌کاران+ فیلم

غیبت دبیر در مجمع اتحادیه جهانی به دلیل تمرین فرنگی‌کاران+ فیلم

علیرضا دبیر در مجمع انتخاباتی اتحادیه جهانی کشتی به دلیل همزمانی با تمرین فرنگی‌کاران حاضر نشد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی هیئت رئیسه اتحادیه جهانی کشتی صبح امروز برگزار شد و علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی که برای هئیت رئیسه نامزد شده بود شب گذشته از حضور در انتخابات انصراف داد.

با این وجود او باید صبح امروز در مجمع انتخاباتی هیئت رئیسه اتحادیه جهانی کشتی حضور پیدا می‌کرد اما به دلیل همزمانی با تمرین فرنگی‌کاران در مجمع حاضر نشد و یوسفی دبیر فدراسیون به نمایندگی از ایران در این مجمع حاضر شد.

رئیس فدراسیون هم با فرنگی‌کاران تمرین اختصاصی انجام داد و قید حضور در مجمع را زد. تمرین فرنگی‌کاران از ساعت ۱۰ صبح بود و تمرین نوبت عصر نیز از ساعت ۱۷ برگزار می‌شود.

هادی ساروی و فردین هدایتی نیز امروز به‌طور کامل استراحت می‌کنند تا با آمادگی بیشتر در رقابت‌ها حاضر شوند.

رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان از دوم تا دهم آبان‌ماه برگزار می‌شود.

کد مطلب 6986905
سیده فرزانه شریفی

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