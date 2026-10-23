به گزارش خبرگزاری مهر، قرعه کشی اوزان دهگانه رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جهان، ظهر امروز در شهر آستانه کشور قزاقستان برگزار شد.

نتایج قرعه نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:



در وزن ۵۵ کیلوگرم که ۲۳ نفر حضور دارند، پیام احمدی پس از استراحت در دور اول، در دور بعد در مقابل برنده کشتی رحمان‌بیکف از تاجیکستان و نوری از آمریکا قرار خواهد گرفت.



در وزن ۶۰ کیلوگرم که ۲۴ شرکت کننده دارد، علی احمدی‌وفا در دور اول استراحت دارد، در مرحله بعد باید با برنده مبارزه پاپی از آلمان و عزیزاف از تاجیکستان مبارزه کند. علیشیر گانیف نایب قهرمان جهان در گروه احمدی وفا قرار دارد.



در وزن ۶۳ کیلوگرم که ۲۶ نماینده دارد، محمدمهدی کشتکار پس از استراحت در دور نخست، در مرحله بعد با برنده اوجالا از فنلاند و د آرماس رودریگز از کوبا مبارزه خواهد کرد. ادموند نازاریان نایب قهرمان جهان از بلغارستان و کارن اصلانیان دارنده مدال برنز جهان از ارمنستان در گروه کشتکار قرار دارند.



در وزن ۶۷ کیلوگرم که ۳۱ کشتی گیر حضور دارند، سعید اسماعیلی در دور نخست با لائوینا از هلند مبارزه می کند و در صورت پیروزی در مرحله بعد با برنده مبارزه کشتی گیران اتریش و چین کشتی خواهد گرفت. حسرت جعفروف دارنده مدال برنز المپیک و نقره جهان از آذربایجان در گروه اسماعیلی قرار دارد.



در وزن ۷۲ کیلوگرم که ۲۷ نفر حضور دارند، دانیال سهرابی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف برنده مبارزه سوتو گارسیا از پرو و دالن از سوئد می رود. اولوی غنی زاده قهرمان جهان از آذربایجان در گروه سهرابی قرار دارد.



در وزن ۷۷ کیلوگرم که ۳۱ نماینده دارد، علی اسکو در دور اول به مصاف چپائوسکاس از لتونی می رود و در صورت شکست این حریف، در دور بعد باید با برنده مبارزه کشتی قرقیزستان و آلمان کشتی بگیرد. سنان سلیمان‌اف نایب قهرمان جهان از آذربایجان و ابراهیم غانم قهرمان جهان از فرانسه در گروه اسکو قرار دارند.



در وزن ۸۲ کیلوگرم که ۲۵ نفر شرکت کرده اند، غلامرضا فرخی در دور نخست استراحت دارد، در مرحله دوم با برنده مبارزه زولتان لوای دارنده مدال نقره جهان از مجارستان و لی از کره جنوبی قرار خواهد گرفت. بردی مرادف نایب قهرمان جهان از ازبکستان در گروه فرخی قرار دارد.



در وزن ۸۷ کیلوگرم که ۳۲ نفر حضور دارند، علیرضا مهمدی در دور نخست به مصاف تسوگتباتار از مغولستان مبارزه می کند و در صورت برتری در دور دوم با برنده کشتی، کشتی گیرانی از لهستان و الجزایر مبارزه می کند. میلاد علیرضایف دارنده مدال برنز جهان در گروه مهمدی قرار دارد.



در وزن ۹۷ کیلوگرم که ۲۵ نفر شرکت کرده اند، محمدهادی ساروی در دور نخست استراحت دارد، در دور دوم به مصاف برنده مبارزه خلوئیان از ارمنستان و بومدین از مراکش می رود. آرتور سارگسیان دارنده مدال نقره جهان در گروه ساروی قرار دارد.



در وزن ۱۳۰ کیلوگرم که ۲۶ کشتی گیر ثبت نام کرده اند، فردین هدایتی در دور اول به مصاف فریدریکاس از لیتوانی می رود و در صورت پیروزی، در دور دوم به مصاف سیرلیبای از قزاقستان خواهد رفت. رضا کایالپ دارنده ۱۳ مدال جهان و المپیک از ترکیه و سرگی سمینوف قهرمان جهان و دارنده مدال برنز المپیک از روسیه در گروه هدایتی قرار دارند.