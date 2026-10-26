به گزارش خبرنگار مهر، جواد ذاکر صبح دوشنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های هوشمند ترددشمار، از ابتدای مهرماه امسال بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تردد بین‌استانی در محورهای مواصلاتی خراسان جنوبی به ثبت رسیده است.

وی افزود: از مجموع ترددهای ثبت‌شده، بیش از ۴۳۵ هزار مورد مربوط به وسایل نقلیه سنگین و بیش از ۸۶۵ هزار مورد مربوط به خودروهای سبک بوده است.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی با اشاره به اطلاعات سامانه‌های پلاک‌خوان بیان کرد: ۱۹ درصد خودروهای واردشده به استان دارای پلاک خراسان رضوی بوده‌اند.

ذاکر ادامه داد: استان‌های خراسان رضوی، اصفهان و سیستان و بلوچستان بیشترین سهم را در مقاصد سفر خودروهای خروجی از خراسان جنوبی داشته‌اند.

وی با اشاره به مدت اقامت خودروهای غیربومی در استان گفت: در مهرماه، بیش از ۲۹ هزار وسیله نقلیه غیربومی، معادل ۱۳ درصد از کل خودروهای غیربومی مشاهده‌شده در استان، بین چهار تا هفت روز در خراسان جنوبی اقامت داشته‌اند.

وی افزود: بیشترین حضور خودروهای غیربومی در استان در سوم مهرماه ثبت شد؛ به‌طوری‌که در این روز، ۶۱ درصد از کل وسایل نقلیه مشاهده‌شده در استان غیربومی بودند.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی با اشاره به محورهای پرتردد استان اظهار کرد: محورهای قاین-بیرجند، بیرجند-خوسف و بیرجند-سربیشه در مهرماه بیشترین حجم تردد را به خود اختصاص داده‌اند.

ذاکر همچنین از پاسخگویی به بیش از سه هزار و ۳۰۰ تماس با سامانه تلفنی ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های استان در این مدت خبر داد و گفت: کارشناسان مرکز به تمامی تماس‌ها پاسخ داده و اطلاعات مورد نیاز کاربران جاده‌ای را ارائه کرده‌اند.

وی با تأکید بر تداوم فعالیت شبانه‌روزی نیروهای راهداری و حضور مستمر اکیپ‌های راهداری و دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان در محورهای استان، از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و پرهیز از سرعت غیرمجاز، پیش از سفر از طریق سامانه ۱۴۱ از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کنند.