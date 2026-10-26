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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۰۵

ثبت یک میلیون و ۳۰۰ هزار تردد بین‌استانی در خراسان جنوبی

ثبت یک میلیون و ۳۰۰ هزار تردد بین‌استانی در خراسان جنوبی

بیرجند- سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی از افزایش سه درصدی ترددهای بین‌استانی در محورهای مواصلاتی استان طی مهرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد ذاکر صبح دوشنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های هوشمند ترددشمار، از ابتدای مهرماه امسال بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تردد بین‌استانی در محورهای مواصلاتی خراسان جنوبی به ثبت رسیده است.

وی افزود: از مجموع ترددهای ثبت‌شده، بیش از ۴۳۵ هزار مورد مربوط به وسایل نقلیه سنگین و بیش از ۸۶۵ هزار مورد مربوط به خودروهای سبک بوده است.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی با اشاره به اطلاعات سامانه‌های پلاک‌خوان بیان کرد: ۱۹ درصد خودروهای واردشده به استان دارای پلاک خراسان رضوی بوده‌اند.

ذاکر ادامه داد: استان‌های خراسان رضوی، اصفهان و سیستان و بلوچستان بیشترین سهم را در مقاصد سفر خودروهای خروجی از خراسان جنوبی داشته‌اند.

وی با اشاره به مدت اقامت خودروهای غیربومی در استان گفت: در مهرماه، بیش از ۲۹ هزار وسیله نقلیه غیربومی، معادل ۱۳ درصد از کل خودروهای غیربومی مشاهده‌شده در استان، بین چهار تا هفت روز در خراسان جنوبی اقامت داشته‌اند.

وی افزود: بیشترین حضور خودروهای غیربومی در استان در سوم مهرماه ثبت شد؛ به‌طوری‌که در این روز، ۶۱ درصد از کل وسایل نقلیه مشاهده‌شده در استان غیربومی بودند.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی با اشاره به محورهای پرتردد استان اظهار کرد: محورهای قاین-بیرجند، بیرجند-خوسف و بیرجند-سربیشه در مهرماه بیشترین حجم تردد را به خود اختصاص داده‌اند.

ذاکر همچنین از پاسخگویی به بیش از سه هزار و ۳۰۰ تماس با سامانه تلفنی ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های استان در این مدت خبر داد و گفت: کارشناسان مرکز به تمامی تماس‌ها پاسخ داده و اطلاعات مورد نیاز کاربران جاده‌ای را ارائه کرده‌اند.

وی با تأکید بر تداوم فعالیت شبانه‌روزی نیروهای راهداری و حضور مستمر اکیپ‌های راهداری و دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان در محورهای استان، از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و پرهیز از سرعت غیرمجاز، پیش از سفر از طریق سامانه ۱۴۱ از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کنند.

کد مطلب 6990078

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