رشد سکوهای ایرانی با ۶۱۶ میلیون محتوا؛ جنگ و مذاکره دوکلیدواژه داغ

به گزارش خبرنگار مهر، امین‌الله داد، رئیس مرکز پایش و فراداده مرکز ملی فضای مجازی، در نشست ارزیابی عملکرد سکوهای ایرانی در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ که امروز (چهارم آبان‌ماه) در این مرکز برگزار شد، با اشاره به تغییر رویکرد تحلیل محتوا در این مرکز اظهار کرد: گزارش ارائه‌شده بر مبنای حرکت از تحلیل‌های صرفاً رویدادمحور به سمت پایش رفتار، احوال و نگاه کاربران در حوزه‌های مختلف تنظیم شده است تا مشخص شود تغییرات جامعه در مواجهه با موضوعات گوناگون چگونه جریان دارد.

رئیس مرکز پایش و فراداده مرکز ملی فضای مجازی افزود: مرکز ملی فضای مجازی در این رویکرد جدید، پایش مستمر خود را در چهار محور ثابت شامل اخبار حوزه نظامی، سیاسی-دیپلماتیک، اقتصاد و معیشت، و فرهنگی-اجتماعی دنبال می‌کند و گزارش‌های دوره‌ای آن بر اساس بازتاب نظرات و مدل محتوای تولیدی کاربران تهیه می‌شود.

نقش رو به رشد سکوهای ایرانی در جریان رسانه‌ای، سرگرمی و اقتصاد

داد با بیان اینکه سکوهای ایرانی جایگاه ویژه‌ای در چشم‌انداز کاربری یافته‌اند، تصریح کرد: برخلاف گذشته، امروز پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی صرفاً بخشی از جریان رسانه‌ای و تولید محتوا نیستند، بلکه نقش بسیار پررنگی در حوزه‌های سرگرمی و فعالیت‌های اقتصادی ایفا می‌کنند؛ به‌طوری‌که سهم‌شان در این حوزه‌ها به‌شدت جدی‌تر شده و بازار پایداری از مراجعه مستمر کاربران وفادار را شکل داده است.

رئیس مرکز پایش و فراداده مرکز ملی فضای مجازی افزود: آمارهای ارائه‌شده حاصل رصدهای اختصاصی این مرکز و دریافت داده‌های تفکیکی از خود سکوهاست که با اعمال دقت بالا و با رویکرد حفظ امانت‌داری و به عنوان حد نصاب حداقل‌ها (که مقادیر واقعی بیش از این است) جمع‌آوری شده است.

انتشار آمار تفکیکی فعالیت پنج سکوی داخلی در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵

داد در ادامه با تشریح آمار فعالیت پنج سکوی داخلی در ۶ ماهه نخست سال جاری گفت: مجموع محتوای تولیدشده در این پنج پلتفرم (شامل سه پیام‌رسان اختصاصی، یک سکوی ترکیبی پیام‌رسان و محتوای ویدیویی یعنی روبیکا، و یک شبکه اجتماعی متنی یعنی ویراستی) به ۶۱۶ میلیون محتوا رسیده است.

وی تصریح کرد: تعداد کانال‌ها و صفحات فعال عمومی در این سکوها به تفکیک شامل ۵۱۲ هزار کانال و صفحه در روبیکا، ۲۹۸ هزار و ۵۰۰ کانال در ایتا، ۲۶ هزار کانال در بله، ۲۹ هزار کانال در سروش‌پلاس (که با وجود راه‌اندازی دیرتر، رشد چشمگیری داشته است) و ۱۱۵ هزار صفحه فعال در ویراستی است.

رئیس مرکز پایش و فراداده مرکز ملی فضای مجازی افزود: لازم به ذکر است که این آمار صرفاً مربوط به کانال‌ها و صفحات عمومی (پابلیک) است و کانال‌های خصوصی، پیام‌های شخصی و محتوای پرایوت به هیچ وجه در این محاسبات لحاظ نشده‌اند؛ چرا که میزان رشد صفحات عمومی شاخص گویایی از میزان زنده بودن و مراجعه مستمر کاربر عمومی به سکو است.

ارزیابی حجم بازدیدها و سرانه تعامل محتوایی در بستر سکوها

داد با اشاره به حجم کل بازدیدها در این سکوها خاطرنشان کرد: بر اساس میزان دیده‌شدن (ویو) صفحات و اخبار در بازه زمانی ۶ ماهه، روبیکا با توجه به ماهیت محتوای ویدیویی خود عدد ۷۸۰ میلیارد بازدید، ایتا ۸۷ میلیارد بازدید، بله ۲۰۶ میلیارد بازدید، سروش‌پلاس ۱۴ میلیارد بازدید و ویراستی ۹۹۵ میلیون بازدید را به ثبت رسانده‌اند.

وی تصریح کرد: البته هر یک از سکوها شاخص‌های تخصصی خود را دارند؛ برای مثال، سکویی که مخاطب وفادار در حوزه سیاسی دارد شاید تعداد بازدید کمتری ثبت کند، اما میزان تعامل و حضور کاربر در آن بسیار بالا است و هر پلتفرم بازار و مخاطب خاص خود را تعریف کرده است.

رئیس مرکز پایش و فراداده مرکز ملی فضای مجازی افزود: در بررسی سرانه بازدید به ازای هر محتوا، روبیکا با میانگین ۳۴۲۷ بازدید به ازای هر محتوا (ناشی از اثرگذاری محتوای ویدیویی)، بله با ۱۷۱۴ بازدید، ایتا با ۳۶۶ بازدید و سروش‌پلاس با ۶۵ بازدید در جایگاه‌های مختلف قرار دارند؛ همچنین برای ویراستی به دلیل ماهیت متفاوت بازنشرها، شاخص «ضریب نفوذ» مبنا قرار گرفته است که ضریب نفوذ محتواهای آن در میان مخاطبان حدود ۸۰ درصد ارزیابی می‌شود.

الگوهای محتوایی و گرایش کاربران در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و سبک زندگی

داد با اشاره به الگوهای محتوایی حاکم بر سکوها گفت: با توجه به اهمیت مسائل جنگ در این ۶ ماه، محتوای مرتبط با حوزه جنگ سهم پررنگی در پلتفرم‌ها داشته است.

رئیس مرکز پایش و فراداده مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: در روبیکا، حوزه امنیتی و سیاست خارجی ۵۲.۷ درصد از محتوا و حدود ۴۹ تا ۵۰ درصد از بازدیدها را به خود اختصاص داده است؛ همچنین حوزه سرگرمی ۱۶.۷ درصد محتوا و ۱۵.۷ درصد بازدید، و حوزه اقتصادی ۱۵.۶ درصد محتوا و ۱۸.۱ درصد بازدید داشته‌اند که نشان می‌دهد محتوای اقتصادی در روبیکا بیش از سهم تولید خود بازدید گرفته است.

وی افزود: در ویراستی، محتوای سیاسی همواره سهم ثابت و بالایی داشته است؛ به‌طوری‌که ۴۲.۷ درصد از محتوا و ۴۴.۷ درصد از ضریب نفوذ را به خود اختصاص داده و پس از آن، مباحث دینی و انقلابی با ۲۳.۷ درصد محتوا (و ۲۷.۶ درصد مخاطب) و حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی با ۹.۶ درصد محتوا (و ۸.۱ درصد بازدید) قرار دارند.

داد با بیان اینکه کاربران سکوی بله رفتارهای اقتصادی و معیشتی برجسته‌تری از خود بروز می‌دهند، اظهار داشت: سهم محتوای اقتصادی در این سکو از ۱۱ درصد به ۱۹.۴ درصد افزایش یافته و در زمینه بازدید نیز ۲۱.۵ درصد از کل بازدیدها را به خود اختصاص داده است؛ این در حالی است که محتوای سیاسی، امنیتی و سیاست خارجی نیز ۴۸.۳ درصد محتوا و ۴۸ درصد بازدید این بستر را پوشش داده است.

وی تصریح کرد: در سروش‌پلاس که پایش جدی آن از سه ماه گذشته انجام شده است، حجم قابل توجهی از محتوا در حوزه سرگرمی و سبک زندگی خانوادگی تولید می‌شود؛ این حوزه پیش‌تر در دست سایر سکوها (مانند ایتا در بخش صنایع دستی و خانواده) بود، اما سروش‌پلاس در حال تصاحب این بازار است و هرچند سهم از محتوای آن هنوز از سهم بازدیدش بیشتر است، اما با نرخ رشد کنونی به رقیبی جدی تبدیل خواهد شد.

رئیس مرکز پایش و فراداده مرکز ملی فضای مجازی افزود: در سکوی ایتا، بخش عمده محتواها به حوزه‌های سیاسی-امنیتی و اجتماعی-سبک زندگی اختصاص دارد؛ ایتا از کاربران بسیار وفاداری برخوردار است به‌طوری‌که ۲۳.۵ درصد سهم محتوا و ۲۸.۲ درصد بازدیدها در حوزه سبک زندگی و اجتماعی شکل گرفته و دلیل آن، فعالیت کانال‌های پرمخاطب خانوادگی و بازنشر مستمر محتوا در گروه‌های فامیلی است.

ماندگاری و وفاداری کاربران پس از بحران‌ها و چشم‌انداز آتی محتوا

داد گفت: بررسی روندهای محتوایی در تمامی پیام‌رسان‌ها نشان می‌دهد که پس از رشد چشمگیر کاربران در جریان وقایع ماه‌های گذشته (جنگ رمضان)، برخلاف تصور رایج، مخاطبان پس از فروکش کردن بحران‌ها ریزش نکرده و به نقطه پیشین بازنگشته‌اند، بلکه بسیاری از آنان به عنوان مخاطب وفادار روی این سکوها باقی مانده و بر تعدادشان افزوده شده است.

وی تصریح کرد: تحلیل‌های ما حاکی از آن است که پیش‌تر بسیاری از کاربران داخلی شناخت درستی از ظرفیت‌های فنی سکوهای ایرانی نداشتند و موانع ذهنی مانع از نصب یا استفاده مستمر از آن‌ها می‌شد؛ اما با شکل‌گیری شبکه کاربری و دسترسی به مخاطبان هدف، پایداری و وفاداری کاربران حتی با وجود حضور سایر گزینه‌ها و پلتفرم‌های خارجی نیز حفظ شده است.

رئیس مرکز پایش و فراداده مرکز ملی فضای مجازی در پایان خاطرنشان کرد: به عنوان جمع‌بندی روندهای جاری، موضوع «جنگ» و به‌طور ویژه «تنگه هرمز» در کنار تحلیل‌های خبری آن همچنان برای کاربران جدی است؛ در حوزه سیاست، موضوع «مذاکره» بیشترین حجم توجه را به خود اختصاص داده است؛ اخبار و تحلیل‌های اقتصادی در مجموع سکوها (به‌ویژه بله و روبیکا) روند رو به رشدی دارند؛ و نهایتاً حوزه‌های سبک زندگی و سرگرمی بالاترین و وفادارترین دسته‌های مخاطب را در تمامی پیام‌رسان‌های داخلی شکل داده‌اند.