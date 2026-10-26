به گزارش خبرنگار مهر، حسین دلیریان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی، امروز در نشست ارائه گزارش عملکرد پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی ایرانی در شش‌ماهه نخست سال، با اشاره به افزایش فعالیت بخش قابل‌توجهی از جامعه در فضای مجازی اظهار کرد: داشتن سکوهای بومی یکی از مؤلفه‌هایی است که می‌تواند به تولید قدرت در کشور منجر شود. تحقق این امر به الزامات و زیرساخت‌هایی نیاز دارد که مقدمات فراهم‌سازی آن‌ها از سال‌های گذشته آغاز شده است. امروز این سکوها در کشور شکل گرفته‌اند و مردم از آن‌ها استفاده می‌کنند.

ضرورت تقویت اقتصاد محتوا

دلیریان اقتصادی‌شدن سکوها را یکی از موضوعات مهم در زمینه توسعه پیام‌رسان‌های داخلی دانست و گفت: اقتصاد محتوا و استفاده از ظرفیت سکوها و پیام‌رسان‌ها در مسیر اقتصاد، امروز در دنیا رایج است و بسیاری از کشورها در این زمینه گام‌های مهمی برداشته‌اند. این مسیر در کشور ما نیز در حال طی‌شدن است، هرچند هنوز در ابتدای راه قرار داریم.

وی ابراز امیدواری کرد: اجرای «سند درآمد محتوا» به توسعه اقتصاد محتوا در کشور کمک کند و افزود: پیام‌رسان‌های ایرانی در سال‌های گذشته رشد خوبی داشته‌اند، اما این رشد به حمایت بیشتری نیاز دارد. حمایت‌ها بر اساس اسناد بالادستی و سیاست‌های مصوب در حال انجام است، اما نباید به سطح کنونی حمایت‌ها قانع بود و لازم است گام‌های بلندتری در این مسیر برداشته شود.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی توسعه خدمات و افزایش استفاده مردم از سکوهای بومی را نیازمند فراهم‌کردن زیرساخت‌های مناسب دانست و گفت: مرکز ملی فضای مجازی در این زمینه پیگیری‌های متعددی انجام داده و دستگاه‌های متولی نیز اقدامات خوبی داشته‌اند، اما لازم است این اقدامات با سرعت و شتاب بیشتری دنبال شود.

انتشار گزارش‌های «رادار فضای مجازی»

دلیریان در ادامه به انتشار گزارش‌های «رادار فضای مجازی» اشاره کرد و گفت: مرکز ملی فضای مجازی با دستور رئیس این مرکز تصمیم گرفت گزارش‌هایی درباره عملکرد پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی ایرانی تهیه و منتشر کند تا مسئولان سکوها، سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران دیدی وسیع‌تر و دقیق‌تر نسبت به این حوزه داشته باشند.

وی افزود: تاکنون دو گزارش ماهانه مربوط به مرداد و شهریور به همت مرکز ملی فضای مجازی تهیه و منتشر شده و امروز نیز نخستین گزارش شش‌ماهه عملکرد این پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی ارائه می‌شود.

به گفته دلیریان، انتشار این گزارش‌ها می‌تواند به ایجاد دیدی دقیق‌تر میان مسئولان، تصمیم‌گیران، سکوها و مردم کمک کند و زمینه‌ساز اقدام‌های مؤثرتر باشد.

او گزارش‌های حاکمیتی را راهگشا دانست و گفت: این گزارش‌ها می‌توانند به سکوها، مردم، مسئولان، تصمیم‌گیران و مجریان کمک کنند.

چهار پیام‌رسان ایرانی ۱۰۰ میلیارد بازدید ثبت کردند

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی عملکرد پیام‌رسان‌های ایرانی در شش‌ماهه نخست سال را قابل‌توجه ارزیابی کرد و گفت: بر اساس روندیابی و گزارش تهیه‌شده در قالب «رادار فضای مجازی»، چهار پیام‌رسان ایتا، بله، سروش‌پلاس و روبیکا در شش‌ماهه نخست امسال رکورد تاریخی ۱۰۰ میلیارد بازدید را ثبت کرده‌اند.

دلیریان افزود: شاید در گذشته حتی یک‌دهم این میزان بازدید نیز قابل پیش‌بینی نبود، اما فراهم‌شدن زیرساخت‌ها، سیاست‌گذاری‌ها، حمایت‌ها و، از همه مهم‌تر، همت نخبگان و جوانان کشور باعث شد مردم استقبال خوبی از پیام‌رسان‌های داخلی داشته باشند.

فعالیت کاربران فراتر از ارسال پیام است

وی با اشاره به تنوع فعالیت کاربران در پیام‌رسان‌های بومی اظهار کرد: کاربران ایرانی در این سکوها صرفاً پیام ارسال نمی‌کنند و در حوزه‌های مختلف فعالیت دارند. فروشگاه‌های آنلاین متعددی بر بستر پیام‌رسان‌های ایرانی خدمات ارائه می‌کنند و بسیاری از خدمات کشور نیز از طریق این سکوها در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

دلیریان ابراز امیدواری کرد که با تداوم حمایت‌ها، تأمین زیرساخت‌های موردنیاز، سیاست‌گذاری درست و انجام دقیق مأموریت‌ها از سوی مجریان، در گزارش شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۶ آماری به‌مراتب بالاتر اعلام شود.