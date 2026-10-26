سرهنگ حمید یحیی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، اظهار کرد: این روز یادآور سه رویداد مهم تاریخی شامل تبعید امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳، شهادت جمعی از دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ است که هر یک بخشی از تاریخ مبارزات ملت ایران علیه استکبار جهانی را روایت می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت آگاه‌سازی نوجوانان و جوانان در برابر جنگ رسانه‌ای و روانی دشمنان افزود: نهادهای آموزشی و فرهنگی، مسئولان و اصحاب رسانه باید با استفاده از ابزارهای نوین هنری و تولید محتوای متناسب با نیازهای نسل جدید، مفاهیم مقاومت و استکبارستیزی را به شکلی اثرگذار تبیین کنند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه رودسر همچنین بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و مراکز آموزش عالی برای برگزاری برنامه‌های ۱۳ آبان تأکید کرد و گفت: فضاسازی محیطی، برپایی میز خدمت، اجرای زنگ استکبارستیزی در مدارس و بهره‌گیری از ظرفیت مساجد و پایگاه‌های مقاومت از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای گرامیداشت این روز است.

یحیی‌پور نقش رسانه‌ها را در انعکاس گسترده برنامه‌های ۱۳ آبان مهم دانست و تصریح کرد: پوشش مناسب و هنرمندانه حضور مردم و دانش‌آموزان در راهپیمایی این روز می‌تواند پیام اقتدار، عزت و بیداری ملت ایران را به مخاطبان فراتر از مرزهای کشور منتقل کند.

وی با قدردانی از همکاری مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان در برگزاری برنامه‌های ملی و انقلابی ابراز امیدواری کرد که راهپیمایی ۱۳ آبان در رودسر با حضور گسترده مردم و دانش‌آموزان برگزار شود و فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدای کشور فراهم آورد.