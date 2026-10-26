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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۴۷

اعزام ۳۱ خادم بقاع متبرکه مازندران به کربلای معلی

اعزام ۳۱ خادم بقاع متبرکه مازندران به کربلای معلی

ساری- همزمان با اجرای نهمین دوره طرح «زائران حرم حسینی»، ۳۱ نفر از خادمان ثابت امامزادگان و بقاع متبرکه مازندران برای زیارت بارگاه امام حسین(ع)، به عتبات عالیات اعزام شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اجرای نهمین دوره طرح «زائران حرم حسینی»، ۳۱ نفر از خادمان ثابت امامزادگان و بقاع متبرکه استان مازندران با هدف بهره‌مندی از فیوضات معنوی زیارت بارگاه امام حسین(ع)، صبح دوشنبه به عتبات عالیات اعزام شدند.

حجت‌الاسلام ابراهیم حیدری جناسمی مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران صبح دوشنبه در مراسم بدرقه با اشاره به جایگاه معنوی زیارت حضرت سیدالشهدا(ع)، بر ضرورت بهره‌گیری از فرصت این سفر برای تعمیق ارتباط معنوی با اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) تأکید کرد.

وی همچنین با بیان اهمیت نقش خادمان در خدمت‌رسانی به زائران و مجاوران بقاع متبرکه، تکریم این افراد و توجه به ظرفیت‌های فرهنگی و معنوی فعالیت‌های آنان را از اولویت‌های مجموعه اوقاف دانست.

کد مطلب 6990132

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