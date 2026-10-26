اعزام ۳۱ خادم بقاع متبرکه مازندران به کربلای معلی

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اجرای نهمین دوره طرح «زائران حرم حسینی»، ۳۱ نفر از خادمان ثابت امامزادگان و بقاع متبرکه استان مازندران با هدف بهره‌مندی از فیوضات معنوی زیارت بارگاه امام حسین(ع)، صبح دوشنبه به عتبات عالیات اعزام شدند.

حجت‌الاسلام ابراهیم حیدری جناسمی مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران صبح دوشنبه در مراسم بدرقه با اشاره به جایگاه معنوی زیارت حضرت سیدالشهدا(ع)، بر ضرورت بهره‌گیری از فرصت این سفر برای تعمیق ارتباط معنوی با اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) تأکید کرد.

وی همچنین با بیان اهمیت نقش خادمان در خدمت‌رسانی به زائران و مجاوران بقاع متبرکه، تکریم این افراد و توجه به ظرفیت‌های فرهنگی و معنوی فعالیت‌های آنان را از اولویت‌های مجموعه اوقاف دانست.