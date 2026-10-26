چهرگانی: پدافند غیرعامل راهبردی اساسی برای صیانت از امنیت غذایی است

سجاد چهرگانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مناسبت هفته پدافند غیرعامل، با اشاره به نقش راهبردی این حوزه در کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها و افزایش آمادگی در برابر تهدیدات و بحران‌ها، اظهار کرد: پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه پایداری تولید و استمرار تأمین مواد غذایی، ارتباط مستقیمی با امنیت و سلامت جامعه دارد.

وی افزود: حفاظت از منابع پایه تولید، پیشگیری از تهدیدات زیستی، صیانت از زیرساخت‌های کشاورزی و حفظ پایداری زنجیره تأمین و توزیع کالاهای اساسی، از محورهای مهم پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی به شمار می‌رود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم با تأکید بر ضرورت تقویت آمادگی برای مواجهه با شرایط اضطراری، تصریح کرد: نهادینه‌سازی فرهنگ پدافند غیرعامل، پیش‌بینی تهدیدات، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، نقش مؤثری در کاهش خسارات احتمالی و افزایش تاب‌آوری بخش کشاورزی دارد.



چهرگانی مشارکت مدیران، کارشناسان، بهره‌برداران و فعالان بخش کشاورزی را در تحقق اهداف پدافند غیرعامل ضروری دانست و خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی، هم‌افزایی و ارتقای آمادگی، می‌توان زمینه حفاظت از سرمایه‌های بخش کشاورزی، استمرار تولید و تقویت امنیت غذایی استان را فراهم کرد.



وی در پایان، ضمن گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل، از تلاش و همراهی فعالان این عرصه در مسیر صیانت از ظرفیت‌های کشاورزی استان قدردانی کرد.