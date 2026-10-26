به گزارش خبرگزاری مهر، احدالله احمدی‌پرگو، معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج از بررسی طرح احداث پارکی به مساحت ۶.۳ هکتار در اراضی زندان رجایی‌شهر خبر داد و اعلام کرد اجرای پروژه به تکمیل مطالعات، نهایی‌شدن طراحی و تأمین اعتبار وابسته است.

وی با اشاره به وسعت حدود ۶۰ هکتاری اراضی زندان رجایی‌شهر اظهار کرد: بر اساس طرح مصوب کمیسیون ماده ۵، حدود ۹.۵ هکتار از این اراضی به فضای سبز اختصاص یافته که در فاز نخست، احداث پارکی در ضلع جنوب شرقی محدوده پیش‌بینی شده است.

احمدی‌پرگو با تأکید بر موقعیت این اراضی در منظر شهری کرج گفت: هدف، ایجاد فضایی متفاوت از پارک‌های موجود و ارتقای کیفیت محیط شهری است. به همین منظور، جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان بخش‌های مرتبط شهرداری به‌صورت هفتگی برگزار می‌شود.

به گفته وی، طرح پیشنهادی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در این جلسات بررسی شده و اصلاحات لازم با استفاده از دیدگاه متخصصان و مشاوران در حال پیگیری است.

آغاز پاک‌سازی محدوده

معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج از آغاز عملیات اولیه پاک‌سازی و نخاله‌برداری در محل پروژه توسط سازمان مدیریت پسماند خبر داد و افزود: وضعیت توپوگرافی زمین، اختلاف ارتفاع‌ها و مسیرهای دسترسی نیز در مطالعات فنی طرح بررسی می‌شود.

احمدی‌پرگو تأکید کرد آغاز عملیات عمرانی پارک به تکمیل طرح، تعیین اعتبار و طی مراحل قانونی تصویب بودجه در شورای اسلامی شهر کرج وابسته است.

وی گفت تاکنون دو جلسه کارشناسی درباره این پروژه برگزار شده و جلسات هماهنگی برای تکمیل طراحی و تعیین وظایف بخش‌های مسئول ادامه خواهد داشت.