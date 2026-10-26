به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: رئیس‌جمهور اسبق آمریکا باراک اوباما در یک گردهمایی انتخاباتی در اوهایو از تجاوز نظامی علیه ایران انتقاد کرد. وی در این باره اظهار کرد: ترامپ تصمیم گرفت که یک جنگ غیرضروری را آغاز کند، جنگی که هیچ‌کس نمی‌خواست و هیچ‌کس به آن رای نداد. رئیس‌جمهور اسبق آمریکا مدعی شد: ایران بمب هسته‌ای نداشت، چرا که من توافقی کردم که همه اذعان کردند مانع دستیابی آنها به سلاح هسته‌ای شد و برای آن، نیازی به شلیک موشک نداشتم. اوباما در حالی این ادعا را مطرح کرد که ایران بارها تاکید کرده که به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نبوده است و نهادهای بین‌المللی متعدد نیز بر این مسئله اذعان داشته‌اند.

رئیس‌جمهور اسبق آمریکا با اشاره به خروج ترامپ از برجام افزود: او از توافق خارج شد و این جنگ را آغاز کرد. هفت ماه بعد از آنکه او اعلام پیروزی کرد، در این جنگ چه اتفاقاتی افتاده است؟ وی درباره پیامدهای تجاوز نظامی علیه ایران گفت: متحدان ما و پایگاه‌های ما هدف قرار گرفته‌اند، آمریکایی‌ها کشته شده‌اند، صدها آمریکایی زخمی شده‌اند، ذخیره موشک‌های‌مان رو به اتمام است و ایران اکنون در تنگه هرمز قدرت وتو دارد، مسیری که نفت از آن طریق وارد بازار جهانی می‌شود. باراک اوباما تاکید کرد: این، دلیل افزایش قیمت نفت است. کسی در این باره شک ندارد. این دلیل افزایش قیمت گازوئیل است. این دلیل افزایش قیمت تقریبا همه چیز است. باراک اوباما، رئیس‌جمهور اسبق ایالات متحده، با اعتراف به این حقیقت که دونالد ترامپ کشورش را به ورطه یک جنگ غیرضروری و ناخواسته کشانده است، اذعان کرد که این تصمیم شوم، آمریکا را در باتلاقی عمیق گرفتار ساخته است. نخبگان سیاسی واشنگتن به روشنی دریافته‌اند که ماجراجویی ضد ایرانی ترامپ، نه‌تنها هیچ حاصلی برای امنیت ملی آمریکا به همراه نداشت، بلکه واشنگتن را در چرخه‌ای از بحران‌های فرساینده و فاجعه‌بار فرو برد.

هزینه گزاف تقابل با ایران

از منظر نخبگان سیاسی در داخل آمریکا، اقدامات ترامپ در افروختن آتش جنگ، آمریکا را به نقطه‌ای رساند که پایگاه‌های نظامی‌اش هدف ضربات متقابل قرار گرفت، نظامیانش به خاک افتادند و ذخایر استراتژیک موشکی‌اش به ته خط رسید. اعترافات اوباما پرده از این واقعیت برمی‌دارد که هزینه گزاف تقابل با ایران، امروز به شکل فلج‌کننده‌ای بر پیکره اقتصاد آمریکا آوار شده و تورم لجام‌گسیخته، قیمت سوخت و گرانی همه‌جانبه را به ارمغان آورده است. از سوی دیگر، اذعان مقامات ارشد پیشین آمریکا به اینکه «ایران اکنون در تنگه هرمز قدرت وتو دارد»، گواهی آشکار بر این است که سیاست‌های خصمانه کاخ سفید، شریان‌های حیاتی اقتصاد جهانی را به سود اراده جمهوری اسلامی و به زیان منافذ راهبردی واشنگتن تغییر داده است. لازم به ذکر است که اوباما در طول دوران ریاست‌جمهوری خود، بارها در مسئله ایران به «گزینه‌های روی میز» و احتمال اقدام نظامی اشاره می‌کرد. تاکنون چندین سیاستمدار و کارشناس آمریکایی مخالفت خود را با تجاوز نظامی علیه ایران ابراز کرده‌اند. آنها با اشاره به تبعات جنگ، درباره افزایش قیمت‌ها در آمریکا در صورت ادامه درگیری‌ها هشدار داده‌اند.

اسپانسر ترامپ هم از جنگ با ایران شاکی شد

چندی پیش، پیتر تیل، سرمایه‌گذار میلیاردر حوزه فناوری و از حامیان مالی ترامپ نیز اعلام کرد نسبت به جنگ آمریکا علیه ایران تردید جدی دارد و معتقد است آمریکا اصلا نباید دست به آغاز آن می‌زد؛ این موضعی است که این حامی مالی بزرگ حزب جمهوری‌خواه را بر سر یکی از تصمیم‌های بنیادین سیاست خارجی دولت دونالد ترامپ، رودرروی رئیس‌جمهوری آمریکا قرار داده است. اظهارات تیل که در تاریخ ۱۲ اکتبر برابر با ۲۰ مهر در نشستی خصوصی ایراد شده و فایل صوتی این سخنرانی در اختیار پولیتیکو قرار گرفته است، صریح‌ترین موضع‌گیری اوست که تاکنون درباره جنگ علیه ایران به طور عمومی افشا می‌شود. این سخنان کمتر از چند روز مانده به انتخابات میان‌دوره‌ای مطرح شده است؛ انتخاباتی که در آن، حزب متبوع ترامپ برای حفظ اکثریت و قدرت در کنگره در حال مبارزه‌ای فشرده است. تیل در این سخنرانی گفت: من نسبت به این جنگ تردید دارم؛ معتقدم نباید دست به چنین کاری می‌زدیم. اشتباهات متعددی رخ داد.

وی در ادامه افزود: شاید اساسا ما از قدرت سخت لازم برای این هدف برخوردار نیستیم و شاید داریم در جنگ قدرت نرم نیز شکست می‌خوریم. تیل در سخنرانی خود مخالفت شدید با نومحافظه‌کاران و جنگ‌های خاورمیانه را به روشنی اعلام کرد؛ ولی در عین حال تاکید کرد که انتقاد او متوجه جنگ با ایران است و نه شخص ترامپ و همچنان مایل به ادامه حمایت از رئیس‌جمهوری باقی می‌ماند. به نوشته پولیتیکو، با این حال، اعلام این موضع و مخالفت آشکار تیل بر سر جنگ علیه ایران، یکی از برجسته‌ترین نشانه‌ها از بروز نگرانی‌های عمیق درون حلقه یاران نزدیک ترامپ درباره پیامدهای این درگیری ارزیابی می‌شود.

هشدار نظریه‌پرداز آمریکایی

جان مرشایمر، نظریه‌پرداز برجسته روابط بین‌الملل و استاد دانشگاه شیکاگو، با اشاره به تحولات اخیر و تنش‌زا میان آمریکا و ایران، معتقد است واشنگتن در شرایط دشواری گرفتار شده است. مرشایمر با اشاره به سابقه درگیری‌های اخیر و کارزارهای تلافی‌جویانه گذشته خاطرنشان کرد که اقدامات ضد ایرانی آمریکا تاکنون ناموفق بوده‌اند و ایالات متحده در موقعیت تصمیم‌گیرنده اصلی قرار ندارد، بلکه این ایران است که کنترل اوضاع را در دست دارد. وی افزود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با نگرانی از تاثیر منفی تشدید تنش‌ها بر قیمت نفت و موقعیت حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای، تلاش می‌کند سطح درگیری‌ها را تا حد امکان پایین نگه دارد. این استاد دانشگاه شیکاگو همچنین طرح‌های ادعایی برای پایان دادن سریع به جنگ از طریق حملات محدود را رد کرد و یادآور شد که ایران به توافق‌های نیمه‌کاره تن نخواهد داد.

مرشایمر به توافق‌نامه ۱۷ ژوئن (تفاهم‌نامه اسلام‌آباد) اشاره کرد و آن را سندی توصیف کرد که واقعیت دستاوردهای ایران را بازتاب می‌داد و ترامپ به دلیل فشارهای لابی اسرائیل و جناح تندرو در دولت آمریکا از آن عقب‌نشینی کرد. مرشایمر هشدار داد که تداوم و تشدید تنش‌ها از ناحیه آمریکا می‌تواند اقتصاد بین‌الملل و اقتصاد آمریکا را با بحران جدی مواجه کند و ترامپ را به جست‌وجوی کمک‌های اضطراری از مسکو وادارد. مرشایمر با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده درباره توان دفاعی رژیم صهیونیستی و متحدان منطقه‌ای آن گفت که پدافند هوایی آمریکا و اسرائیل در برابر حجم و دقت فزاینده تسلیحات موشکی و پهپادی ایران کارایی لازم را ندارد و این مسئله امنیت پایگاه‌های آمریکایی و تاسیسات انرژی را به‌شدت به خطر می‌اندازد. بر اساس ارزیابی‌های کارشناسی، نسبت هزینه تبادل میان سامانه‌های دفاعی و تسلیحات تهاجمی به‌گونه‌ای است که پدافند هوایی نمی‌تواند تمامی پیشرفت‌های کیفی و کمی ذخایر موشکی و پهپادی ایران را خنثی کند.

آمریکای ترامپ بازیچه نتانیاهو است

عبد السید، نامزد مسلمان مجلس سنای آمریکا در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره نیز در گفت‌وگو با شبکه ای‌بی‌سی‌نیوز با اشاره به شرارت‌های رژیم صهیونیستی و تایید این نکته که رژیم اسرائیل پای آمریکا را به جنگ ایران باز کرد، گفت: دولتی که از پول آمریکا استفاده می‌کند تا این کشور را وارد جنگ‌هایی کند که نباید در آنها شرکت کند، متحد آمریکا محسوب نمی‌شود. وی با تشبیه رابطه آمریکا و رژیم صهیونیستی به دوستی که از فرزند شما پول می‌گیرد، پشت سر او بدگویی می‌کند و او را وارد درگیری با دیگران می‌کند، گفت: زمان آن رسیده است که آمریکا بپذیرد اسرائیل، دوست واقعی این کشور نیست.

عبدالسید بیان کرد: آمریکا نباید توافق هسته‌ای با ایران را پاره می‌کرد. ما در موقعیتی قرار داشتیم که می‌توانستیم برنامه هسته‌ای ایران را مهار کنیم و در مسیر صلح قرار داشتیم. از ابتدا نباید وارد جنگ می‌شدیم. لازم به ذکر است عبدالرحمن السید در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات برای کسب کرسی سنای آمریکا در ایالت میشیگان به پیروزی رسید. شبکه ان‌بی‌سی گزارش داد که او با وجود صرف هزینه ده‌ها میلیون دلاری در رقابت‌های انتخاباتی از سوی گروه‌های حامی رژیم صهیونیستی توانسته است رقیب خود را شکست دهد.