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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۴۸

دستگیری ۳ متخلف شکار و صید در شهرستان گناوه

دستگیری ۳ متخلف شکار و صید در شهرستان گناوه

بوشهر- رئیس اداره حفاظت محیط زیست گناوه از دستگیری سه متخلف شکار و صید توسط یگان حفاظت این اداره با همکاری یگان حفاظت محیط زیست استان بوشهر و پاسگاه محیط‌بانی حله خبر داد.

زینت اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای حفاظت از حیات‌وحش و مقابله با شکار غیرمجاز، سه متخلف شناسایی و دستگیر شدند که در جریان این عملیات، یک قبضه اسلحه گلوله‌زنی، یک قبضه سلاح PCP، سایر ادوات شکار و ۱۳ قطعه پرنده تیهو از آنان کشف و ضبط شد.

اسماعیلی با تأکید بر اهمیت حفاظت از گونه‌های جانوری و نقش آن‌ها در حفظ تعادل اکوسیستم، افزود: شکار غیرمجاز تهدیدی برای تنوع زیستی و بقای گونه‌های حیات‌وحش است و برخورد قانونی با متخلفان در دستور کار این اداره قرار دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: متخلفان پس از تشکیل پرونده، به مراجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 6990257

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