به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی لولتی پیش ازظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: پنجمین جشنواره زردکیجا هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۲ در مجموعه عادلیان میزبان علاقه‌مندان و بازدیدکنندگان خواهد بود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری شهرستان افزود: برگزاری چنین رویدادهایی فرصتی برای معرفی آداب‌ورسوم بومی، تقویت مشارکت اجتماعی و انتقال میراث فرهنگی به نسل‌های آینده فراهم می‌کند و می‌تواند در رونق گردشگری منطقه نیز مؤثر باشد.

فرماندار میاندورود با اشاره به پیش‌بینی شرایط مناسب برای حضور بازدیدکنندگان تصریح کرد: با توجه به شرایط جوی، جشنواره امسال در فضای سرپوشیده مقابل هتل بادله برگزار می‌شود تا علاقه‌مندان بتوانند در فضایی مناسب از برنامه‌های آن بازدید کنند.

بابایی لولتی در پایان بر اهمیت حمایت از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی مناطق مختلف شهرستان تأکید کرد و برگزاری جشنواره‌های بومی را زمینه‌ای برای معرفی توانمندی‌های محلی و توسعه گردشگری میاندورود دانست.