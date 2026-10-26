به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور به مناسبت روز پدافند غیرعامل پیامی صادر کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

پدافند غیرعامل، جلوه‌ای از آینده‌نگری، تدبیر و مسئولیت‌پذیری در مواجهه با تهدیدها و مخاطرات است؛ رویکردی راهبردی که با تکیه بر پیش‌بینی، پیشگیری، آمادگی و کاهش آسیب‌پذیری‌ها، زمینه حفاظت از سرمایه‌های انسانی، استمرار خدمات حیاتی و افزایش تاب‌آوری سازمانی و اجتماعی را فراهم می‌کند. اهمیت این رویکرد در سازمان بهزیستی کشور، به واسطه ماهیت مأموریت‌های انسانی و اجتماعی آن و مسئولیت خطیر در حمایت از گروه‌های هدف و اقشار آسیب‌پذیر جامعه، دوچندان است؛ چراکه در شرایط بحران، حفظ جان، سلامت، امنیت و کرامت انسانی این گروه‌ها از اولویت‌های اساسی به شمار می‌رود.

سازمان بهزیستی کشور، به‌عنوان یکی از ارکان نظام حمایت اجتماعی، خود را متعهد می‌داند با تقویت زیرساخت‌های حیاتی، ارتقای آمادگی نیروی انسانی، شناسایی و ارزیابی مستمر مخاطرات، به‌روزرسانی برنامه‌های مدیریت بحران و پیش‌بینی سازوکارهای تداوم خدمات، در مسیر تحقق پدافند غیرعامل و افزایش تاب‌آوری گام بردارد. در این مسیر، توجه ویژه به نیازهای افراد دارای معلولیت، سالمندان، کودکان، زنان سرپرست خانوار و سایر گروه‌های نیازمند حمایت، ضرورتی بنیادین است؛ زیرا کارآمدی نظام مدیریت بحران، زمانی معنا و اثربخشی واقعی می‌یابد که هیچ‌یک از افراد جامعه، به‌ویژه کسانی که در شرایط بحرانی با محدودیت‌ها و مخاطرات بیشتری مواجه‌اند، از حمایت‌های ضروری محروم نمانند.

بی‌تردید، پدافند غیرعامل صرفا مجموعه‌ای از اقدامات فنی و اجرایی نیست، بلکه فرهنگی سازمانی و اجتماعی است که بر هوشیاری، پیشگیری، آمادگی، هماهنگی و مشارکت مسئولانه استوار است. نهادینه‌سازی این فرهنگ، مستلزم آموزش مستمر کارکنان، ارتقای آگاهی عمومی، بهره‌گیری هوشمندانه از دانش و فناوری، تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی و افزایش هماهنگی میان بخش‌های مختلف سازمان و دستگاه‌های همکار است. همچنین، پیش‌بینی راهکارهای جایگزین برای ارائه خدمات در شرایط اضطراری و حفظ دسترس‌پذیری خدمات حمایتی، از الزامات اساسی صیانت از حقوق و کرامت جامعه هدف سازمان بهزیستی به شمار می‌رود.

امروز، در شرایطی که مخاطرات طبیعی و انسان‌ساخت می‌توانند استمرار فعالیت نهادهای خدمت‌رسان را با چالش مواجه کنند، آمادگی پیش‌دستانه و برنامه‌ریزی مبتنی بر شناخت مخاطرات، ضرورتی انکارناپذیر است. در چنین شرایطی، هم‌افزایی مدیران و کارکنان، مشارکت مراکز و مؤسسات تحت نظارت، همکاری دستگاه‌های مسئول و همراهی مردم، می‌تواند ظرفیت پاسخ‌گویی به بحران‌ها را افزایش دهد و از گسترش آسیب‌ها و اختلال در روند ارائه خدمات ضروری جلوگیری کند. از این منظر، پدافند غیرعامل نه‌تنها اقدامی برای مقابله با تهدیدها، بلکه سرمایه‌گذاری بلندمدت برای حفظ امنیت انسانی، پایداری خدمات اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی است.

اینجانب، ضمن گرامیداشت روز پدافند غیرعامل، از تلاش‌های ارزشمند تمامی فعالان این عرصه، به‌ویژه مدیران و کارکنان پرتلاش سازمان بهزیستی کشور و مجموعه‌های همکار، قدردانی می‌کنم و بر ضرورت تداوم برنامه‌ریزی، ارتقای آمادگی و تقویت فرهنگ پیشگیری در تمامی سطوح سازمان تأکید دارم. امید است با اتکال به خداوند متعال، بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی، تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و گسترش مشارکت جمعی، در مسیر ساختن سازمانی آماده‌تر، جامعه‌ای تاب‌آورتر و آینده‌ای امن‌تر گام برداریم؛ آینده‌ای که در آن، صیانت از جان و کرامت انسان‌ها و استمرار حمایت از گروه‌های هدف، همواره در کانون تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات ما قرار داشته باشد.

با آرزوی توفیق روزافزون در مسیر خدمت به مردم، پاسداری از کرامت انسانی و صیانت از سرمایه‌های اجتماعی کشور