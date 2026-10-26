مسئولان بروجرد با خانواده شهید «امید یاراحمدی» دیدار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از مسئولان شهرستان بروجرد با حضور در منزل شهید امید یاراحمدی، ضمن تجلیل از خانواده این شهید، ولادت فرزند وی را تبریک گفتند.

این دیدار با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار ویژه بروجرد، امام جمعه، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان و سرهنگ غیاثوند، فرمانده پدافند هوایی دزفول برگزار شد.

تجلیل از صبر و ایستادگی خانواده شهید

مسئولان حاضر در این دیدار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید امید یاراحمدی، از صبر و ایستادگی خانواده این شهید والامقام تجلیل کردند.

این دیدار به مناسبت تولد فرزند شهید یاراحمدی انجام شد؛ فرزندی که پس از شهادت پدر متولد شده و یادگاری از وی برای خانواده است.

شهادت امید یاراحمدی در دزفول

شهید «امید یاراحمدی» نهم اسفندماه ۱۴۰۴ در شهرستان دزفول به شهادت رسید و دو فرزند از وی به یادگار مانده است.