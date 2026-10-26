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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۳۲

مسئولان بروجرد با خانواده شهید «امید یاراحمدی» دیدار کردند

مسئولان بروجرد با خانواده شهید «امید یاراحمدی» دیدار کردند

بروجرد- جمعی از مسئولان شهرستان بروجرد با حضور در منزل شهید «امید یاراحمدی»، ضمن تجلیل از خانواده این شهید، ولادت فرزند وی را تبریک گفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از مسئولان شهرستان بروجرد با حضور در منزل شهید امید یاراحمدی، ضمن تجلیل از خانواده این شهید، ولادت فرزند وی را تبریک گفتند.

این دیدار با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار ویژه بروجرد، امام جمعه، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان و سرهنگ غیاثوند، فرمانده پدافند هوایی دزفول برگزار شد.

مسئولان بروجرد با خانواده شهید «امید یاراحمدی» دیدار کردند

تجلیل از صبر و ایستادگی خانواده شهید

مسئولان حاضر در این دیدار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید امید یاراحمدی، از صبر و ایستادگی خانواده این شهید والامقام تجلیل کردند.

این دیدار به مناسبت تولد فرزند شهید یاراحمدی انجام شد؛ فرزندی که پس از شهادت پدر متولد شده و یادگاری از وی برای خانواده است.

مسئولان بروجرد با خانواده شهید «امید یاراحمدی» دیدار کردند

شهادت امید یاراحمدی در دزفول

شهید «امید یاراحمدی» نهم اسفندماه ۱۴۰۴ در شهرستان دزفول به شهادت رسید و دو فرزند از وی به یادگار مانده است.

کد مطلب 6990338

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