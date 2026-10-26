واکنش رئیس تاکسیرانی یاسوج به افزایش کرایه تاکسی

حافظ مرادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تاکنون هیچ‌گونه افزایش رسمی در نرخ کرایه تاکسی‌های شهر یاسوج اعلام و ابلاغ نشده است و هرگونه افزایش نرخ پیش از تصویب و تأیید مراجع ذی‌صلاح، تخلف محسوب می‌شود.

وی افزود: شهروندان در صورت مشاهده دریافت کرایه بیش از نرخ مصوب، می‌توانند با تماس با سامانه ۱۳۷ و اعلام شماره تاکسی، تخلف را گزارش کنند تا موضوع از سوی مراجع مربوطه پیگیری شود.

سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یاسوج با اشاره به نظارت بر عملکرد رانندگان تاکسی تصریح کرد: مأموران نظارتی در ایستگاه‌های تاکسی مستقر هستند و بر نحوه فعالیت رانندگان و رعایت نرخ‌های مصوب نظارت می‌کنند.

مرادی تأکید کرد: تا زمانی که نرخ‌های جدید کرایه در مراجع قانونی تصویب و به‌صورت رسمی ابلاغ نشده باشد، دریافت هرگونه وجه مازاد بر نرخ مصوب تخلف محسوب می‌شود و رانندگان متخلف با جریمه و برخورد قانونی مواجه خواهند شد.

وی در پایان از شهروندان خواست با گزارش تخلفات احتمالی از طریق سامانه ۱۳۷، مدیریت شهری را در نظارت بر فعالیت تاکسی‌ها و جلوگیری از دریافت کرایه‌های غیرقانونی یاری کنند.