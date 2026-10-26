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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۷

هر دو دهانه تونل امیرکبیر امشب مسدود است

هر دو دهانه تونل امیرکبیر امشب مسدود است

هر دو دهانه تونل امیرکبیر تهران امشب از ساعت ۲۳:۵۵ تا ۵ صبح روز بعد، به‌دلیل عملیات تعمیر و نگهداری تجهیزات مسدود می‌شود و رانندگان باید از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هر دو دهانه تونل امیرکبیر تهران امشب، چهارم آبان‌ماه، از ساعت ۲۳:۵۵ تا ساعت ۵ صبح روز بعد، به دلیل انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات مسدود خواهد بود.

بر اساس اعلام روابط عمومی شرکت کنترل ترافیک تهران، رانندگان برای تردد در این ساعات می‌توانند از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

مسیر جایگزین برای دهانه شمالی تونل، بزرگراه امام علی (ع) به سمت شمال و خیابان دماوند به سمت شرق و سپس شمال، متناسب با مقصد، اعلام شده است.

همچنین برای دهانه جنوبی، بزرگراه امام علی (ع) به سمت جنوب و خیابان دماوند به سمت غرب و سپس جنوب، متناسب با مقصد، به‌عنوان مسیر جایگزین پیشنهاد شده است.

کد مطلب 6990395

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