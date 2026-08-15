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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۴۶

هر دو دهانه تونل امیرکبیر امشب مسدود است

هر دو دهانه تونل امیرکبیر امشب مسدود است

شرکت کنترل ترافیک تهران اعلام کرد: هر دو دهانه تونل امیرکبیر از ساعت ۲۴ امشب تا ۵ صبح فردا به دلیل اجرای عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات مسدود خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام شرکت کنترل ترافیک تهران، هر دو دهانه تونل امیرکبیر از ساعت ۲۴ بامداد روز ۲۴ مردادماه تا ساعت ۵ صبح روز بعد مسدود خواهد بود.

این محدودیت تردد به منظور اجرای عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات تونل انجام می‌شود.

بر این اساس، رانندگان برای تردد در مسیر جایگزین دهانه شمالی و حرکت به سمت شمال می‌توانند از بزرگراه امام علی(ع) به سمت شمال و همچنین خیابان دماوند به سمت شرق و سپس شمال، متناسب با مقصد خود، استفاده کنند.

همچنین برای جایگزینی دهانه جنوبی و حرکت به سمت جنوب، بزرگراه امام علی(ع) به سمت جنوب و خیابان دماوند به سمت غرب و سپس جنوب پیشنهاد شده است.

شرکت کنترل ترافیک تهران از شهروندان خواست با توجه به اجرای این عملیات، ضمن انتخاب مسیرهای جایگزین، زمان سفر خود را مدیریت کنند.

کد مطلب 6917358
مهسا حيدری توچائی

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