انفجار گاز در یک ساختمان مسکونی در نارمک تهران؛ تخریب طبقه چهارم

به گزارش خبرنگار مهر، جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران، از وقوع انفجار و آتش‌سوزی در طبقه چهارم یک ساختمان مسکونی چهارطبقه خبر داد و گفت: این حادثه به دلیل نشت احتمالی گاز رخ داده و خوشبختانه تلفات جانی و مصدومیت نداشته است.

جلال ملکی اظهار کرد: ساعت ۱۲:۱۰ ظهر امروز، حادثه انفجار منجر به آتش‌سوزی در یک ساختمان مسکونی در خیابان آیت، بعد از تقاطع خیابان پدرسانی، اعلام شد و سه ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: این حادثه در یک ساختمان مسکونی چهارطبقه رخ داد که هر طبقه آن حدود ۷۰ مترمربع مساحت داشت. طبقه چهارم ساختمان بر اثر انفجار دچار تخریب شده بود و بخشی از دیوارهای اطراف آن فرو ریخته بود.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران ادامه داد: در پی این انفجار، سه دستگاه خودروی پارک‌شده در پایین ساختمان نیز دچار خسارت شدند. همچنین در چند نقطه از واحد مسکونی آتش‌سوزی رخ داده بود که آتش‌نشانان حریق را مهار کردند و اقدامات ایمن‌سازی لازم را انجام دادند.

ملکی با بیان اینکه ساختمان در زمان حادثه خالی از سکنه بود، گفت: ساکنان در سفر بودند و کسی در ساختمان حضور نداشت؛ به همین دلیل، این حادثه خوشبختانه هیچ مصدوم یا تلفات جانی نداشت.

وی درباره علت احتمالی حادثه توضیح داد: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد احتمالاً به دلیل نشت گاز از یکی از وسایل گازسوز و رعایت نکردن نکات ایمنی، گاز در فضای واحد جمع شده و در نهایت جرقه‌ای موجب انفجار شده است. با توجه به خالی بودن ساختمان، احتمال می‌رود این جرقه ناشی از عملکرد کنتاکت یخچال بوده باشد؛ البته این موضوع در حد احتمال مطرح است.

ملکی در پایان گفت: آتش‌نشانان پس از خاموش کردن آتش و انجام اقدامات ایمنی، محل حادثه را به عوامل انتظامی و شهرداری تحویل دادند و در حال بازگشت به ایستگاه‌های خود هستند.