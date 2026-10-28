دست رد ۳ جشنواره بر فیلم جدید پل شریدر؛ «مبانی فلسفه» پسندیده نشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، پل شریدر هرگز اهل پنهان‌کاری نیست و حالا در مصاحبه جدیدی که با مجله «اینترویو» انجام داده تأیید ‌کرده‌است که «مبانی فلسفه» جدیدترین فیلمش را هیچ‌یک از جشنواره‌های تلوراید، تورنتو و نیویورک نپذیرفته‌اند. این در حالی است که این سه جشنواره همیشه آثار وی را در برنامه داشتند.

وی گفت تلوراید و تورنتو به دلیل موضوع فیلم آن را رد کرده اند و موضوع فیلم چیست؟ درباره یک کودک‌آزار است. در این فیلم جک هیوستون نقش دکتر جان جوریسن را بازی می‌کند، استاد فلسفه‌ای که نمی‌تواند از گذشته‌ دست بکشد.

شریدر در پاسخ به این سوال که آیا ساخت آثار تحریک‌ کننده امروزه دشوارتر شده‌است، گفت: فکر می‌کنم مردم امروز راحت‌تر از گذشته از چیزی دلخور می‌شوند.

این فیلم در جشنواره ونیز در بخش خارج از مسابقه به نمایش درآمد و به تازگی برای اولین بار در آمریکا در جشنواره داون‌تاون نمایش داده شد.

در هر حال به نظر می‌رسد مسایل دیگری هم در این تصمیم جشنواره‌ها دخالت داشته‌اند و آن این که شریدر در بهار ۲۰۲۵، از سوی دستیار سابقش به آزار جنسی متهم شد و ژوئن همان سال تولید این فیلم را آغاز کرد. برنامه‌ریزان جشنواره در خلاء کار نمی‌کنند و نباید ساده‌لوحانه تصور کرد زمینه ایجاد شده نقشی در تصمیم‌گیری جشنواره‌ها برای برنامه‌ریزی نداشته است.

در عین حال مسئله کیفیت نیز مطرح است. نقدهایی که این فیلم پس از نمایش در ونیز گرفت، بسیار تند بودند. سایت راجر ایبرت معتقد بود این فیلم احتمالا بدترین فیلم دوران کاری شریدر است و تایم اوت آن را یک اثر ملال‌آور خواند. نتیجه کار امتیاز ۵۴ در متاکریتیک است.

در هر حال شریدر در ۸۰ سالگی هنوز هم در حال ساخت فیلم‌های متفاوت است و قصد دارد دیگران را برانگیزاند.