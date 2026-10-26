حجت‌الاسلام مهدی دادآفرین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نشست شورای شبکه هیئت استان یزد با میزبانی بسیج مداحان برگزار شد و ظرفیت هیئت‌های مذهبی، مداحان و شاعران انقلابی و راهکارهای افزایش حضور مردمی در آن مورد بررسی قرار گرفت.

وی احصا و رصد مداحان فعال در میدان، برگزاری نشست تبیینی، ایجاد مرکز تماس برای هماهنگی مداحان و راه‌اندازی کانال مشترک مداحی انقلابی را از مهم‌ترین مصوبات این نشست برشمرد.

دادآفرین با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان مجموعه‌های فعال در این حوزه گفت: تقسیم کار مشخص، اجرای اقدامات مشترک و پیگیری مستمر مصوبات، از محورهای مورد تأکید اعضای شورا برای تقویت نقش میدانی هیئت‌ها و مداحان بود.