بیش از ۱۰ کیلومتر شبکه آب در اشکذر اصلاح و توسعه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد، جلال علمدار با اشاره به عملکرد شش‌ماهه امور آبفای شهرستان اشکذر اظهار کرد: اصلاح شبکه‌های فرسوده با هدف افزایش پایداری شبکه، کاهش حوادث و بهبود کیفیت خدمات، در بخش مرکزی اشکذر و روستاهای بخش‌های خضرآباد و رستاق اجرا شد.

وی افزود: در همین مدت، حدود ۱۰۰ کیلومتر از شبکه توزیع و خطوط انتقال آب نشت‌یابی شد و با اجرای برنامه‌های کاهش هدررفت، حدود ۲۰ لیتر بر ثانیه آب به چرخه مصرف بازگشت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد ادامه داد: با ساخت و بهره‌برداری از مخزن ۵۰۰ مترمکعبی خضرآباد، ظرفیت ذخیره‌سازی آب در این منطقه افزایش یافت. همچنین ۶ دستگاه الکتروپمپ معیوب چاه‌های شهرستان تعمیر یا تعویض شد.

علمدار با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه خدمات مشترکان گفت: در این مدت ۳۵۶ پرونده نصب انشعاب آب بررسی و تشکیل شد، ۳۰۷ انشعاب جدید به بهره‌برداری رسید، ۱۳۶ انشعاب استانداردسازی و ۲۵۴ کنتور فرسوده تعویض شد.

وی خاطرنشان کرد: این اقدامات با هدف کاهش هدررفت آب، افزایش تاب‌آوری شبکه، ارتقای رضایت مشترکان و تأمین پایدار آب در شهرستان اشکذر انجام شده است.