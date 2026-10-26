ایثارگران آموزش و پرورش بوشهر تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان بوشهر بعد از ظهر دوشنبه در این آئین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تجلیل از ارزش‌های دفاع مقدس، ایثارگران را سرمایه‌های معنوی نظام تعلیم و تربیت و الگوهایی ارزشمند برای جامعه فرهنگیان و دانش‌آموزان دانست.

حسنی‌توابع با اشاره به جایگاه فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت در باورهای دینی و ملی اظهار کرد: فرهنگ ایثار و فداکاری از ارزش‌های اصیل جامعه ایرانی است و حضور همکاران ایثارگر در مجموعه آموزش و پرورش، مایه دلگرمی و برکت برای این نهاد فرهنگی و تربیتی به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر اهمیت انتقال ارزش‌های معنوی و ملی به نسل جوان افزود: ترویج فرهنگ ایثار و مسئولیت‌پذیری در میان دانش‌آموزان، زمینه‌ساز تربیت نسلی مؤمن، متعهد و مسئولیت‌پذیر است و لازم است این مفاهیم ارزشمند در برنامه‌های پرورشی و فرهنگی مدارس مورد توجه قرار گیرد.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان بوشهر همچنین تکریم خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران را وظیفه‌ای همگانی دانست و تصریح کرد: مجموعه آموزش و پرورش استان با افتخار در مسیر پاسداشت آرمان‌های شهدا حرکت می‌کند و با ترویج روحیه خودباوری، همدلی و ایثار، درصدد تقویت فضای فرهنگی و تربیتی اثرگذار در مدارس و ادارات تابعه است.

وی خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از تجربه‌ها و الگوهای ارزشمند ایثارگران می‌تواند نقش مؤثری در تقویت هویت ملی و دینی دانش‌آموزان و ارتقای فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی در مدارس داشته باشد.

این مراسم در پایان با اهدای لوح تقدیر و هدایایی به رسم یادبود به همکاران ایثارگر اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر به پایان رسید.

در این مراسم، بر جایگاه ارزشمند ایثارگران در نظام تعلیم و تربیت و نقش فرهنگ ایثار و فداکاری در پرورش نسلی مؤمن، مسئولیت‌پذیر و متعهد تأکید شد.

برگزاری این آیین، جلوه‌ای از توجه مجموعه آموزش و پرورش استان بوشهر به تکریم سرمایه‌های انسانی و معنوی خود و گامی در مسیر تقویت فرهنگ قدردانی، ایثار و مسئولیت‌پذیری در محیط‌های آموزشی و تربیتی است.