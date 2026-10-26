پلمب یک داروخانه متخلف در ایلام

مریم احمدی نصر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جریان بازدید مشترک دستگاه‌های نظارتی و قضایی از داروخانه‌های سطح شهر، یک داروخانه به دلیل ارائه نکردن خدمات دارویی و رعایت نکردن الزامات ایمنی انبار پلمپ شد.

وی با اشاره به جزئیات این بازدید افزود: در این بازرسی‌ها وضعیت ارائه خدمات، حضور مسئول فنی، نحوه نگهداری داروها و ایمنی انبار مورد بررسی قرار گرفت و تخلفات مشاهده‌شده در صورت‌جلسه ثبت و برای اقدام قانونی به مراجع مربوطه ارجاع شد.

این مسئول تصریح کرد: حفظ سلامت شهروندان اولویت اصلی این معاونت محسوب می‌شود و با داروخانه‌هایی که از ارائه خدمات مطلوب خودداری کنند یا اصول ایمنی را نادیده بگیرند، قاطعانه برخورد خواهد شد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایلام خاطرنشان کرد: نظارت بر عملکرد داروخانه‌ها به صورت مستمر و دوره‌ای انجام می‌شود تا اطمینان حاصل شود که خدمات دارویی مطابق با استانداردهای لازم به مردم ارائه می‌گردد.

وی در پایان تاکید کرد: از تمامی داروخانه‌های سطح استان انتظار داریم ضمن رعایت کامل ضوابط قانونی و بهداشتی، در ارائه خدمات به شهروندان کوتاهی نکنند تا شاهد ارتقای هرچه بیشتر سلامت جامعه باشیم.