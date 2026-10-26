آمادگی ۲۶۰۰ کیلومتر راه عشایری در ایلام برای کوچ پاییزه

فرشاد یاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن فصل کوچ پاییزه عشایر اظهار کرد: ۲۶۰۰ کیلومتر راه عشایری در مناطق گرمسیری و سردسیری استان برای تردد عشایر آماده شده و این شبکه ارتباطی نقش کلیدی در آسان‌سازی خدمات‌رسانی به جامعه عشایری ایفا می‌کند.

وی با تاکید بر رعایت نکات ایمنی در مسیر کوچ افزود: عشایر باید در آستانه کوچ پاییزه نکات ایمنی را جدی بگیرند و به شرایط جوی توجه داشته باشند تا در طول مسیر با هیچ‌گونه مشکلی مواجه نشوند و جابه‌جایی آنان با آرامش انجام شود.

این مسئول با اشاره به خدمات پشتیبانی در طول مسیر تصریح کرد: تامین علوفه مورد نیاز دام‌ها، تامین آب سیار و ترمیم مسیرهای عشایری به صورت مستمر پیگیری می‌شود تا کوچ‌روان در طول جابه‌جایی با کمبود امکانات روبه‌رو نشوند.

یاسمی با تاکید بر آمادگی کامل امور عشایری خاطرنشان کرد: تمامی ماشین‌آلات، امکانات و نیروهای همکار در حالت آمادگی قرار دارند تا در صورت بروز هرگونه حادثه یا مشکل در مسیر کوچ، امدادرسانی لازم به موقع انجام گیرد.

مدیرکل امور عشایر ایلام در پایان گفت: تلاش می‌کنیم با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی میان دستگاه‌ها، کوچ پاییزه عشایر با ایمنی کامل انجام شود تا خانواده‌های عشایری بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مقاصد قشلاقی خود برسند.