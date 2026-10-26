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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۵۵

بازداشت چهار متهم پرونده ضرب‌وشتم پیرمرد کرجی

بازداشت چهار متهم پرونده ضرب‌وشتم پیرمرد کرجی

کرج _ دادستان عمومی و انقلاب البرز از بازداشت چهار متهم پرونده ضرب‌وشتم یک مرد سالمند در منطقه گلشهر کرج خبر داد و گفت: دو نفر از متهمان با سلاح سرد به این فرد حمله کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن مددی اظهار کرد: در پی انتشار فیلم ضرب‌وشتم یک مرد سالمند توسط چند جوان در فضای مجازی و ثبت شکایت در این خصوص، پرونده در دستگاه قضایی تشکیل شد و اکنون چهار متهم در بازداشت هستند.

وی علت درگیری را بر اساس اظهارات شاکی و متهمان، اختلافات همسایگی اعلام کرد و افزود: بررسی فیلم دوربین‌های مداربسته نشان می‌دهد دو نفر از متهمان از سلاح سرد استفاده کرده‌اند و ابعاد این موضوع در دست بررسی است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با اشاره به رسیدگی پرونده در دادسرای ناحیه سه کرج تأکید کرد: این پرونده با توجه به ضرورت احترام به مقام و منزلت سالمندان در فرهنگ اسلامی و ایرانی، با جدیت و دقت رسیدگی می‌شود.

کد مطلب 6990726

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