به گزارش خبرگزاری مهر، حسن مددی اظهار کرد: در پی انتشار فیلم ضرب‌وشتم یک مرد سالمند توسط چند جوان در فضای مجازی و ثبت شکایت در این خصوص، پرونده در دستگاه قضایی تشکیل شد و اکنون چهار متهم در بازداشت هستند.

وی علت درگیری را بر اساس اظهارات شاکی و متهمان، اختلافات همسایگی اعلام کرد و افزود: بررسی فیلم دوربین‌های مداربسته نشان می‌دهد دو نفر از متهمان از سلاح سرد استفاده کرده‌اند و ابعاد این موضوع در دست بررسی است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با اشاره به رسیدگی پرونده در دادسرای ناحیه سه کرج تأکید کرد: این پرونده با توجه به ضرورت احترام به مقام و منزلت سالمندان در فرهنگ اسلامی و ایرانی، با جدیت و دقت رسیدگی می‌شود.