به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شهریار احمدی اظهار کرد: در پی اعلام مفقودی مردی سالمند از اهالی خرم‌آباد و در ادامه، کشف جسد وی در حوالی این شهر و گزارش سرقت خودروی متعلق به مقتول، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

شناسایی متهم با اقدامات تخصصی پلیس

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات تخصصی و اشراف اطلاعاتی، موفق به شناسایی متهم شدند و پس از هماهنگی قضائی، وی را در عملیاتی ضربتی دستگیر کردند. همچنین خودروی مسروقه از مخفیگاه متهم کشف شد.

اعتراف متهم به قتل راننده با شلیک گلوله

رئیس پلیس آگاهی لرستان ادامه داد: متهم پس از انتقال به مقر پلیس آگاهی و در جریان تحقیقات، به ارتکاب قتل اعتراف کرد.

احمدی بیان کرد: متهم در اعترافات خود اظهار داشته است که در محدوده میدان امام حسین(ع) خرم‌آباد، خودروی مقتول را به‌صورت دربست گرفته و به بهانه انتقال به خارج از شهر، راننده را با تهدید سلاح به بیرون شهر منتقل کرده است.

وی افزود: متهم پس از متوقف کردن خودرو، راننده را با شلیک گلوله به قتل رسانده و خودروی او را سرقت کرده است.

رئیس پلیس آگاهی لرستان خاطرنشان کرد: پرونده این قتل برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی ارسال شده است.

هشدار پلیس به مجرمان

سرهنگ احمدی در پایان با هشدار به مجرمان تأکید کرد: با اشراف اطلاعاتی پلیس، هیچ نقطه امنی در استان برای مجرمان وجود نخواهد داشت.