به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا اسکندریان، رئیس جهاد دانشگاهی استان البرز، امروز در آیین تجلیل از برگزیدگان دومین و سومین دوره پویش ملی «آیین ققنوس» در کتابخانه مرکزی دانشگاه خوارزمی اظهار کرد: جنگ مجموعه‌ای از احساسات متفاوت، از غم و نگرانی تا ایستادگی و امید را به همراه داشت که نباید با گذشت زمان به فراموشی سپرده شوند.

وی افزود: جهاددانشگاهی از روزهای ابتدایی جنگ ۱۲ روزه به دنبال استفاده از ظرفیت‌های خود برای کمک به جامعه بود و با توجه به نقش دانشجویان، تلاش کرد زمینه گفت‌وگو و بیان تجربه‌ها و احساسات آنان را فراهم کند.

رئیس جهاددانشگاهی البرز با بیان اینکه محدود شدن ارتباط حضوری دانشجویان با دانشگاه، ضرورت استفاده از بسترهای مجازی را افزایش داد، گفت: شنیدن دیدگاه‌ها و تجربه‌های افراد در شرایط بحرانی می‌تواند به درک بهتر رویدادها و کاهش آسیب‌های روانی و اجتماعی کمک کند.

اسکندریان با تأکید بر ضرورت ثبت روایت‌های مردمی از جنگ بیان کرد: اگر تجربه‌های خود را روایت و ثبت نکنیم، نمی‌توان انتظار داشت محتوای منتشرشده در فضای عمومی به‌درستی بازتاب‌دهنده نگاه و تجربه زیسته مردم باشد.

وی با اشاره به استقبال از این پویش ادامه داد: آیین ققنوس از استان البرز آغاز شد و به‌تدریج در سطح ملی مورد توجه قرار گرفت؛ به‌گونه‌ای که بیش از ۹۰۰ اثر به دبیرخانه رسید.

رئیس جهاددانشگاهی البرز افزود: برای ماندگاری این تجربه‌ها، آثار منتخب در قالب کتاب منتشر می‌شوند و استفاده از قالب‌هایی مانند پادکست نیز می‌تواند زمینه دسترسی گسترده‌تر مخاطبان به این روایت‌ها را فراهم کند.

اسکندریان تأکید کرد: عبور از شرایط جنگی به معنای پایان ضرورت پرداختن به آن نیست و باید امکان بازخوانی تجربه‌ها و روایت‌های این دوران برای نسل‌های آینده فراهم شود.