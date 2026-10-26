صادقلو: احزاب حلقه اتصال مردم و حاکمیت باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد صادقلو، فرماندار شهرستان ساوجبلاغ در نشست شورای مرکزی خانه احزاب استان البرز در فرمانداری ساوجبلاغ اظهار کرد: احزاب وظیفه دارند حلقه اتصال حاکمیت و مردم باشند و مطالبات جامعه را به مسئولان منتقل کنند.

این نشست با حضور مریم اسماعیلی‌فرد، مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری البرز، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری و اعضای شورای مرکزی خانه احزاب استان برگزار شد و حاضران دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود را مطرح کردند.

فرماندار ساوجبلاغ با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان گفت: ساوجبلاغ با برخورداری از سه شهرک صنعتی، بیش از ۴۵۰ واحد صنعتی، ۱۷ واحد دارویی و ۵۲ واحد دانش‌بنیان، از ظرفیت‌های مهم صنعتی استان البرز برخوردار است.

صادقلو افزود: ۱۱ هزار واحد صنفی، ۱۲ اتحادیه صنفی و ۵۷ معدن فعال در شهرستان وجود دارد و بخش‌های مختلف اقتصادی آن زمینه اشتغال ۴۰ هزار نفر را فراهم کرده‌اند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی و گردشگری شهرستان بیان کرد: ساوجبلاغ دارای ۵ هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی کشاورزی، ۸ هزار و ۸۰۰ هکتار باغ، ۱۰۵ هکتار گلخانه، ۳۴ واحد دامداری صنعتی، ۲۷ مرغداری و ۷۰ واحد پرورش اسب است.

فرماندار ساوجبلاغ همچنین از وجود ۱۱۹ اثر تاریخی، ۱۲ روستای هدف گردشگری و ۹ واحد بوم‌گردی در این شهرستان خبر داد و کاروانسرای ینگی امام را از ظرفیت‌های شاخص گردشگری منطقه برشمرد.

صادقلو با اشاره به اقدامات عمرانی شهرستان اظهار کرد: ۲۵ کیلومتر از راه‌های روستایی ساوجبلاغ در سال گذشته آسفالت شد و قرارداد اجرای آسفالت ۶۵ کیلومتر دیگر نیز منعقد شده است که طبق برنامه تا پایان سال ۱۴۰۵ اجرا می‌شود.

وی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های ورزشی، آموزشی و درمانی افزود: سه سالن ورزشی، ۱۶ زمین چمن و دو مرکز اورژانس در کمتر از دو سال افتتاح شده است.

فرماندار ساوجبلاغ ادامه داد: پل امامزاده جعفر(ع) پس از ۹ سال توقف با همکاری دستگاه‌های مسئول به نتیجه رسید و عملیات پوشش کانال آب بلوار خبرنگار و گلسار نیز قرار است تا دهه فجر امسال به پایان برسد.

وی همچنین از افتتاح دو مدرسه در کردان و قاسم‌آباد و اجرای عملیات ساخت شش مدرسه دیگر خبر داد.

صادقلو با اشاره به شرایط اقتصادی و فشارهای ناشی از تحریم گفت: با تسهیل راه‌اندازی واحدهای عرضه کالاهای تنظیم بازاری و حذف واسطه‌ها تلاش کرده‌ایم کالاهای مصرفی با قیمت مناسب‌تری به دست مردم برسد و از قدرت خرید خانوارها حمایت شود.

اعلام آمار ثبت‌نام‌کنندگان انتخابات شوراها

فرماندار ساوجبلاغ درباره آمادگی شهرستان برای برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: در این دوره ۸۶۸ نفر ثبت‌نام کردند که صلاحیت ۷۶۴ نفر از آنان تأیید شده است.

وی افزود: برای برگزاری انتخابات ۱۴۰ شعبه اخذ رأی پیش‌بینی شده که ۷۷ شعبه در چهار شهر و ۶۳ شعبه در روستاها مستقر خواهند شد. نمایندگان فرماندار و اعضای شعب نیز انتخاب و معرفی شده‌اند.

صادقلو با تأکید بر رعایت قانون و تنوع دیدگاه‌های سیاسی در فرآیند انتخابات خاطرنشان کرد: در تشکیل هیئت اجرایی تلاش شده است گفتمان وفاق و همدلی مورد توجه قرار گیرد و فضای انتخابات به‌گونه‌ای باشد که زمینه مشارکت مردم فراهم شود.

وی خواستار پرهیز از اظهارات تفرقه‌انگیز و تقویت وحدت و مشارکت عمومی در انتخابات شد.