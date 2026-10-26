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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۵۹

صادقلو: احزاب حلقه اتصال مردم و حاکمیت باشند

صادقلو: احزاب حلقه اتصال مردم و حاکمیت باشند

هشتگرد _ فرماندار ساوجبلاغ گفت: احزاب وظیفه دارند حلقه اتصال حاکمیت و مردم باشند و هرچه قوی‌تر عمل کنند، بهتر می‌توانند مطالبات عمومی را به مسئولان منتقل کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد صادقلو، فرماندار شهرستان ساوجبلاغ در نشست شورای مرکزی خانه احزاب استان البرز در فرمانداری ساوجبلاغ اظهار کرد: احزاب وظیفه دارند حلقه اتصال حاکمیت و مردم باشند و مطالبات جامعه را به مسئولان منتقل کنند.

این نشست با حضور مریم اسماعیلی‌فرد، مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری البرز، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری و اعضای شورای مرکزی خانه احزاب استان برگزار شد و حاضران دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود را مطرح کردند.

فرماندار ساوجبلاغ با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان گفت: ساوجبلاغ با برخورداری از سه شهرک صنعتی، بیش از ۴۵۰ واحد صنعتی، ۱۷ واحد دارویی و ۵۲ واحد دانش‌بنیان، از ظرفیت‌های مهم صنعتی استان البرز برخوردار است.

صادقلو افزود: ۱۱ هزار واحد صنفی، ۱۲ اتحادیه صنفی و ۵۷ معدن فعال در شهرستان وجود دارد و بخش‌های مختلف اقتصادی آن زمینه اشتغال ۴۰ هزار نفر را فراهم کرده‌اند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی و گردشگری شهرستان بیان کرد: ساوجبلاغ دارای ۵ هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی کشاورزی، ۸ هزار و ۸۰۰ هکتار باغ، ۱۰۵ هکتار گلخانه، ۳۴ واحد دامداری صنعتی، ۲۷ مرغداری و ۷۰ واحد پرورش اسب است.

فرماندار ساوجبلاغ همچنین از وجود ۱۱۹ اثر تاریخی، ۱۲ روستای هدف گردشگری و ۹ واحد بوم‌گردی در این شهرستان خبر داد و کاروانسرای ینگی امام را از ظرفیت‌های شاخص گردشگری منطقه برشمرد.

صادقلو با اشاره به اقدامات عمرانی شهرستان اظهار کرد: ۲۵ کیلومتر از راه‌های روستایی ساوجبلاغ در سال گذشته آسفالت شد و قرارداد اجرای آسفالت ۶۵ کیلومتر دیگر نیز منعقد شده است که طبق برنامه تا پایان سال ۱۴۰۵ اجرا می‌شود.

وی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های ورزشی، آموزشی و درمانی افزود: سه سالن ورزشی، ۱۶ زمین چمن و دو مرکز اورژانس در کمتر از دو سال افتتاح شده است.

فرماندار ساوجبلاغ ادامه داد: پل امامزاده جعفر(ع) پس از ۹ سال توقف با همکاری دستگاه‌های مسئول به نتیجه رسید و عملیات پوشش کانال آب بلوار خبرنگار و گلسار نیز قرار است تا دهه فجر امسال به پایان برسد.

وی همچنین از افتتاح دو مدرسه در کردان و قاسم‌آباد و اجرای عملیات ساخت شش مدرسه دیگر خبر داد.

صادقلو با اشاره به شرایط اقتصادی و فشارهای ناشی از تحریم گفت: با تسهیل راه‌اندازی واحدهای عرضه کالاهای تنظیم بازاری و حذف واسطه‌ها تلاش کرده‌ایم کالاهای مصرفی با قیمت مناسب‌تری به دست مردم برسد و از قدرت خرید خانوارها حمایت شود.

اعلام آمار ثبت‌نام‌کنندگان انتخابات شوراها

فرماندار ساوجبلاغ درباره آمادگی شهرستان برای برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: در این دوره ۸۶۸ نفر ثبت‌نام کردند که صلاحیت ۷۶۴ نفر از آنان تأیید شده است.

وی افزود: برای برگزاری انتخابات ۱۴۰ شعبه اخذ رأی پیش‌بینی شده که ۷۷ شعبه در چهار شهر و ۶۳ شعبه در روستاها مستقر خواهند شد. نمایندگان فرماندار و اعضای شعب نیز انتخاب و معرفی شده‌اند.

صادقلو با تأکید بر رعایت قانون و تنوع دیدگاه‌های سیاسی در فرآیند انتخابات خاطرنشان کرد: در تشکیل هیئت اجرایی تلاش شده است گفتمان وفاق و همدلی مورد توجه قرار گیرد و فضای انتخابات به‌گونه‌ای باشد که زمینه مشارکت مردم فراهم شود.

وی خواستار پرهیز از اظهارات تفرقه‌انگیز و تقویت وحدت و مشارکت عمومی در انتخابات شد.

کد مطلب 6990749

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